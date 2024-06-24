اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية كونفوي CB3000

جهاز #CB3000 ماركة Convoy جهاز من أفضل أجهزة الحضور و الأنصراف في الفئة الأقتصادية للشركات و المصانع متوسطة الحجم أو ذات العمالة المتوسطة . � مواصفات جهاز : � 3000 بصمة إصبع ( يتميز الجهاز بالسرعه ف التقاط البصمه في مده أقل من 0.5 ثانية ) � 200,000 حركة توقيع �شاشة عرض 2.4inch TFT screen � الأتصال عن طريق TCP/IP & USB Host � بطارية داخلية تعمل من 4الى 6 ساعات في حالة إنقطاع التيار الكهربي وضمان لمدة عام كامل مع الاستبدال عمل عقود صيانة وإصلاح لجميع الهيئات للأستعلام أتصل على 034850367 – 0122