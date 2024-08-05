اجهزة حضور و انصراف بصمة وجه و اصبع في اسكندرية ZKTECO MB20

جهاز حضور وانصراف يعمل بالتعرف على الوجه والبصمة والكارت والباسورد تعمل حتي 200 وجه و500 بصمة اصبع او 1000كارت عدد الحركات 50000 حركه الاتصال عن طريق TCP/IP و USB شاشه الوان شامل برنامج للحضور والانصراف وحساب الاذونات و الشيفتات يمكن استخدامه للتحكم بالابواب عربي / انجليزي • وضمان لمدة عام كامل مع الاستبدال • عمل عقود صيانة وإصلاح لجميع الهيئات • للأستعلام أتصل على • 034850367 – 01224179788 – 01098836236 • Whatsapp link: • العنوان 13 st Sezostrees Alexandria Egypt