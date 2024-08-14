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اثاث منزلي فاخر من المصنع مباشر

(للبيع)

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مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اثاث منزلي فاخر من المصنع مباشر - في الجيزة مصر

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السلام عليكم ورحمة الله السعر، 12500بااتوصيل خشب زان الكثافه36 المقاس، 2*3 الاتجاه يمين او شمال حسب اختيار حضرتك القماش هامر اوجلد او كتان التوصيل لحد باب البيت للحجز برجاءارسال الاسم والعنوان بالتفصيل و رقمين فون 🌹
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ميار كريم
التليفون: 012 08576848

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: اون لاين توصيل لباب اللبيت- مدينه 6اكتوبر
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/8/2024
رقم الإعلان: 2281990

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مسؤول إدارة علاقات العملاء

مسؤول إدارة علاقات العملاء

(فرصة عمل)

نحن نبحث عن مسؤول إدارة علاقات العملاء بنظام العمل الدائم للانضمام إلى فريقنا. المهام والمسؤوليات: ا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

14/8/2024
صورة الاعلان: مرسيدس فيانو للايجار باقل سعر في مصر

مرسيدس فيانو للايجار باقل سعر في مصر

(للإيجار)

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/8/2024
صورة الاعلان: لاند كروزور تويوتا الرياضيه للايجار

لاند كروزور تويوتا الرياضيه للايجار

(للإيجار)

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/8/2024
صورة الاعلان: دفع رباعي للايجار |01119920103

دفع رباعي للايجار |01119920103

(للإيجار)

Tags اسعار ايجار السيارات في مصر, افخم سيارات الدفع الرباعي, ايجار سيارات, ايجار سيارات جيب, ايجار س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/8/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس 50 راكب مرسيدس 2023

ايجار اتوبيس 50 راكب مرسيدس 2023

(للإيجار)

سعة كبيرة: يتسع لـ 50 راكبًا بارتياح تام، مما يجعله الخيار الأمثل للمجموعات الكبيرة. فخامة مرسيدس: .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/8/2024
صورة الاعلان: خدمة ليموزين المطار على مدار الساعة

خدمة ليموزين المطار على مدار الساعة

(للإيجار)

خدمة ليموزين المطار على مدار الساعة خدمات ليموزين المطار – تجربة فاخرة في مصر تعد خدمة ليموزين الم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/8/2024
صورة الاعلان: تركيبات و توريدات حمامات كومباكت hpl

تركيبات و توريدات حمامات كومباكت hpl

(للبيع)

عروض الصيف من شركة نورن ديزاين للكومباكت hpl بالوان الصيف المتميزة وجودة عالية مش بس عروووض لاء ارخ.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

14/8/2024
صورة الاعلان: مهندس جودة

مهندس جودة

(فرصة عمل)

مطلوب على وجه السرعه للعمل بالمملكة العربيه السعوديه - الرياض مهندس جودة للعمل بمصنع حديد خبرة خمس .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

14/8/2024
صورة الاعلان: ايجار لاند كروزر مع سائق _ليموزين المطار

ايجار لاند كروزر مع سائق _ليموزين المطار

(للإيجار)

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/8/2024
صورة الاعلان: ايجار لاند كروزر مع سائق _ليموزين المطار

ايجار لاند كروزر مع سائق _ليموزين المطار

(للإيجار)

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/8/2024
صورة الاعلان: لاند كروزور للتأجيرات _ليموزين مطار

لاند كروزور للتأجيرات _ليموزين مطار

(للإيجار)

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/8/2024
صورة الاعلان: رانج روفر للتأجير بأقل الاسعار

رانج روفر للتأجير بأقل الاسعار

(للإيجار)

Tags إيجار ليموزين رنج روفر المطار, استأجر ليموزين بأرخص سعر, استأجر من ليموزين نصار, الخط الساخن لي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/8/2024
صورة الاعلان: مرسيدس سيدان للايجار

مرسيدس سيدان للايجار

(للإيجار)

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/8/2024
صورة الاعلان: مرسيدس C200 موديل 2023 للإيجار

مرسيدس C200 موديل 2023 للإيجار

(للإيجار)

استمتع برفاهية القيادة مع مرسيدس C200 موديل 2023! احصل على تجربة قيادة لا تُضاهى تجمع بين الفخامة وا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

13/8/2024
صورة الاعلان: اسرع وقت لتركيب قرص الكوريان

اسرع وقت لتركيب قرص الكوريان

(للبيع)

اسرع وقت لتركيب قرص الكوريان لو عايز تعمل قرصة مطبخك او وحدة حمام بيتك كوريان .ايجي ستون عندها كل.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/8/2024
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