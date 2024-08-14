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اثاث منزلي فاخر من المصنع مباشر
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|السلام عليكم ورحمة الله السعر، 12500بااتوصيل خشب زان الكثافه36 المقاس، 2*3 الاتجاه يمين او شمال حسب اختيار حضرتك القماش هامر اوجلد او كتان التوصيل لحد باب البيت للحجز برجاءارسال الاسم والعنوان بالتفصيل و رقمين فون 🌹
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ميار كريم
|التليفون:
|012 08576848
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|العنوان:
|اون لاين توصيل لباب اللبيت- مدينه 6اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281990
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