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اثاث مكتبي مميز كوانتر استقبال مكاتب موظفين خلايا عمل وبرتيشان

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اثاث مكتبي مميز كوانتر استقبال مكاتب موظفين خلايا عمل وبرتيشان - في الإسكندرية مصر

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11 شارع شهاب من جامعة الدول امام التوحيد والنور - المهندسين 0233381184 معارض اثاث مكتبى اثاث شركات مكاتب كراسي اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين مكاتب - كراسي - طاولات اجتماعات - اثاث شركات - كوانترات استقبال - خلايا عمل - كراسي مديرين وموظفين - ستائر مكتبية - كراسي مسرح وقاعات - اوفيس وود فرنتشر 01003755888 - 0233381184
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اوفيس وود
التليفون: 01003755888

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 11 شارع شهاب - المهندسين- المهندسين
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/7/2024
رقم الإعلان: 2277154

اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: حمامات كومباكت hpl توريد و تركيب

حمامات كومباكت hpl توريد و تركيب

(للبيع)

نحن شركة نورن ديزاين متخصصون فى توريد وتصنيع ابواب حمامات كومباكت . قواطيع_حمامات و ابواب_حمامات و .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة سيستم كامل في اسكندرية

كاميرات مراقبة سيستم كامل في اسكندرية

(للبيع)

تماشيا مع توجيهات وزير التربيه والتعليم الجديده بتركيب كاميرات المراقبة في المدارس فقد قررت شركه روي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: حوض كوريان قرص ووحدات حمام

حوض كوريان قرص ووحدات حمام

(للبيع)

حوض كوريان قرص ووحدات حمام متاح تنفيذ جميع اشكال احواض الكوريان و متاح تنفيذ اى وحده للحمامات شركة .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

15/7/2024
صورة الاعلان: أجهزة البصمة لتتبع الموظفين

أجهزة البصمة لتتبع الموظفين

(للبيع)

أجهزة البصمة لتتبع الموظفين من أون لاين تك قم بتحسين إدارة حضور وانصراف الموظفين مع أجهزة البصمة .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: سماعات سقف ساقط ماركة TOA اليابانية

سماعات سقف ساقط ماركة TOA اليابانية

(للبيع)

سماعات سقف ساقط ماركة TOA اليابانية بالمواصفات الاتية سماعات سقف ساقط السماعه تشتغل في 100 فولت ( 6 .
العنوان:

القاهرة - مصر

19,555 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: كومباكت hpl nourn design

كومباكت hpl nourn design

(للبيع)

نحن شركة نور ديزاين متخصصون فى توريد وتصنيع ابواب حمامات كومباكت . قواطيع_حمامات و ابواب_حمامات و ف.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: أفضل أنظمة ساوند سيستم للمنزل

أفضل أنظمة ساوند سيستم للمنزل

(للبيع)

أفضل أنظمة ساوند سيستم للمنزل من أون لاين تك استمتع بتجربة صوتية لا مثيل لها في منزلك مع أنظمة السا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: شركة الدولي كار تأتي بكل ماهو فريد حتي تلبي كافة احتياجات العميل من ايجار

شركة الدولي كار تأتي بكل ماهو فريد حتي تلبي كافة احتياجات العميل من ايجار

(للإيجار)

شركة الدولي كار تأتي بكل ماهو فريد حتي تلبي كافة احتياجات العميل من ايجار سيارات. لذلك نساعدك في توف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: -فئة VIP عروض سيارات ليموزين فخمة مع سائق خاص

-فئة VIP عروض سيارات ليموزين فخمة مع سائق خاص

(للإيجار)

أسطول كبير من افخم🚗 الموديلات يضمن لك تجربة مميزة هتكمل فرحتك 💵🤩 عندنا خصوما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: أفضل أجهزة الكاشير المتطورة

أفضل أجهزة الكاشير المتطورة

(للبيع)

أجهزة كاشير متطورة للمحلات من أون لاين تك احصل على أحدث أجهزة الكاشير لتسهيل عمليات البيع في متجرك .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: شاشات سامسونج 50 بوصة سمارت samsung 50cu7000

شاشات سامسونج 50 بوصة سمارت samsung 50cu7000

(للبيع)

#شاشات_للبيع سامسونج 50 بوصة أورچينال أصلي بتاع التوكيل - جـديـدة زيـرو بـ قفل المصنع - بالضمان - سـ.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

15/7/2024
صورة الاعلان: فيلا للإيجار مفروشة كينج مريوط طريق برج العرب قرية

فيلا للإيجار مفروشة كينج مريوط طريق برج العرب قرية

(للإيجار)

دوبلكس 4 حجرات نوم مع 3 دورات مياه, رسبشن 2 قطعه علي بحيرة صناعية و حديقة مسحاتها 150م مسورة تشطيب .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

20,000 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: اماكن تصنيع ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

اماكن تصنيع ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

اماكن تصنيع ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/7/2024
صورة الاعلان: شقه بجاردن استلام فوري في التجمع الخامس بمساحة 157+51محديقة

شقه بجاردن استلام فوري في التجمع الخامس بمساحة 157+51محديقة

(للبيع)

شقه بجاردن استلام فوري في التجمع الخامس بمساحة 157+51محديقة تقسيمة داخلية مميزة (3غرف + 3حمام +مطب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

18,400,000 جنيه

14/7/2024
صورة الاعلان: استئجار ليموزين كيا كرنفال من الدولي كار

استئجار ليموزين كيا كرنفال من الدولي كار

(للإيجار)

استئجار ليموزين كيا كرنفال من الدولي كار سيارة كيا كرنفال تُعتبر واحدة من أكثر السيارات الفاخرة وال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/7/2024
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