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اثاث مكتبي مميز كوانتر استقبال مكاتب موظفين خلايا عمل وبرتيشان
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|11 شارع شهاب من جامعة الدول امام التوحيد والنور - المهندسين 0233381184 معارض اثاث مكتبى اثاث شركات مكاتب كراسي اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين مكاتب - كراسي - طاولات اجتماعات - اثاث شركات - كوانترات استقبال - خلايا عمل - كراسي مديرين وموظفين - ستائر مكتبية - كراسي مسرح وقاعات - اوفيس وود فرنتشر 01003755888 - 0233381184
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اوفيس وود
|التليفون:
|01003755888
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|العنوان:
|11 شارع شهاب - المهندسين- المهندسين
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277154
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