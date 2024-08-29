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اثاث مكتبي راقي بأسعار معقولة كراسي اثاث شركات مكتبي
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|-فرش شركات طاولات اجتماعات ومكاتب مودرن اثاث مكتبي راقى-01003755888-0233381184- -اثاث مكتبي متنوع بمعارضنا للبيع كراسي مكاتب طاولات اجتماعات اثاث شركات- -متوفر بمعرضنا جميع موديلات الاثاث المكتبي مكاتب وكراسي بأسعار مميزة-
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اوفيس وود
|التليفون:
|01003755888
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|العنوان:
|11 شارع شهاب - المهندسين- المهندسين
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284891
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