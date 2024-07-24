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اثاث مكاتب وشركات أرقي الموديلات وأفضل الاسعار من اوفيس وود

(للبيع)

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صورة الاعلان: اثاث مكاتب وشركات أرقي الموديلات وأفضل الاسعار من اوفيس وود - في القاهرة مصر

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أحدث موديلات وأفضل اسعار اثاث مكتبي للشركات لدى اوفيس وود لفرش الشركات والمكاتب اثاث مكتبي مميز شاهد الموديلات بمعرضنا اثاث مكتبي للبيع العديد من الموديلات أجود خامات أرخص اسعار- -01003755888- 0233381184-
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اوفيس وود
التليفون: 01003755888

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: معروض- المهندسين
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/8/2024
رقم الإعلان: 2284690

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مكاتب مديرين مكاتب مودرن اثاث مكتبي راقى لدى اوفيس وود - في القاهرة مصر

مكاتب مديرين مكاتب مودرن اثاث مكتبي راقى لدى اوفيس وود

(للبيع)

- في القاهرة مصر

طاولات اجتماعات ستائر مكتبية فرش كامل للمقرات لدى اوفيس وود فرنتشر 01003755888 نسعد بزيارتكم معارضنا.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

24/7/2024
صورة الاعلان: جودة وضمان بمعارضنا اثاث مكتبي مكاتب مديرين كراسي مكتب مستوردة - في القاهرة مصر

جودة وضمان بمعارضنا اثاث مكتبي مكاتب مديرين كراسي مكتب مستوردة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

طاولات اجتماعات ستائر مكتبية فرش كامل للمقرات لدى اوفيس وود فرنتشر 01003755888 نسعد بزيارتكم معارضنا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

23/7/2024
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