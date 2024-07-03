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اتوبيس 50 راكب مرسيدس للايجار باسعار تنافسيه
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|اتوبيس 50 راكب للاسجا في مصر بخصم 25% يوجد لدينا جميع انواع السيارات للايجار في مصر للحجز والاسستفسار: 01015534694 - 01120461710
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكه
|التليفون:
|01015534694
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|العنوان:
|مصر الجديده روكسي- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275617
ايجاراتش وان بارخص الاسعار في مصر من مكه للسياحه يوجد لدينا جنيع انواع السيارات للايجار بخصومات هائل.
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تويوتا كوستر للايحار من مكه للسياحه باسعار وخصومات هائله تصل الي 25% أجر من مكه للسياحه واستمتع بارخ.
3/7/2024
يوجد لدينا جميع انواع السيارات للايجار باسعار تنافسيه في مصر أج من مكه للسياحه واستمتع بألفضل الخدم.
3/7/2024
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