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اتش وان 2021 للإيجار بأرخص الاسعار في مضر

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تفاصيل الإعلان
ايجار هايس وكوستر وملاكي للتوصيله مطار رحله مصايف من القاهره لاي مكان في مصر وجميع المحافظات احدث الموديلات واقل الاسعا ر للحجز والاستعلام اتصل علي 01120461710 -01015534694
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سلمي
التليفون: 01120461710 -01015534694

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الحي السابع- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/8/2024
رقم الإعلان: 2283291

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار هايس وكوستر وملاكي للتوصيله مطار رحله مصايف من القاهره لاي مكان في مصر وجميع المحافظات احدث ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: باص مرسيدس 50 راكب ايجار ليموزين - في القاهرة مصر

باص مرسيدس 50 راكب ايجار ليموزين

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار ليموزين ,ايجار نقل سياحي ,ايجار ميني باص ,ميني باص للايجار ,اتوبيس رحلات للايجار ,اتوبيسات رح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/8/2024
صورة الاعلان: ليه تأجر باص 50 راكب من ليموزين نصار ؟ - في القاهرة مصر

ليه تأجر باص 50 راكب من ليموزين نصار ؟

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار ليموزين ,ايجار نقل سياحي ,ايجار ميني باص ,ميني باص للايجار ,اتوبيس رحلات للايجار ,اتوبيسات رح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/8/2024
صورة الاعلان: استأجر جيب جراند شيروكي من ليموزين نصار _ايجار ليموزين - في القاهرة مصر

استأجر جيب جراند شيروكي من ليموزين نصار _ايجار ليموزين

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/8/2024
صورة الاعلان: جراند شيروكي سيارة دفع رباعي _ايجار ليموزين - في القاهرة مصر

جراند شيروكي سيارة دفع رباعي _ايجار ليموزين

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/8/2024
صورة الاعلان: ميكروباص تويوتا هايس ايجار ليموزين - في القاهرة مصر

ميكروباص تويوتا هايس ايجار ليموزين

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/8/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس 13 راكب الشكل الجديد - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا هايس 13 راكب الشكل الجديد

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وآمنة للمجموعات الكبيرة؟ الآن يمكنك استئجار تويوتا هايس 13 راكب، أحدث طرا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ميني باص 28 ميتسوبيشي - في القاهرة مصر

ايجار ميني باص 28 ميتسوبيشي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تحتاج إلى وسيلة نقل مريحة وآمنة لمجموعة كبيرة؟ نقدم لك ميني باص ميتسوبيشي 28 راكب، الخيار المثالي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ميتسوبيشي باجيرو 2021 - في القاهرة مصر

ايجار ميتسوبيشي باجيرو 2021

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

احصل على تجربة قيادة فاخرة وقوية مع ميتسوبيشي باجيرو 2021! سواء كنت تخطط لرحلة برية، أو تحتاج إلى سي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس 13 راكب الشكل الجديد - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا هايس 13 راكب الشكل الجديد

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وآمنة للمجموعات الكبيرة؟ الآن يمكنك استئجار تويوتا هايس 13 راكب، أحدث طرا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيديس e200 بالسائق - في القاهرة مصر

ايجار مرسيديس e200 بالسائق

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير سيارة مرسيدس E200 الفاخرة هل تبحث عن تجربة قيادة استثنائية تجمع بين الأناقة والراحة والأداء ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/8/2024
صورة الاعلان: ايجار اتش وان للمطار _ليموزين المطار - في القاهرة مصر

ايجار اتش وان للمطار _ليموزين المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/8/2024
صورة الاعلان: ايجار هيونداى اتش وان 7 راكب استقبال المطار - في القاهرة مصر

ايجار هيونداى اتش وان 7 راكب استقبال المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تحتاج لاستقبال ضيوفك من المطار بطريقة راقية ومريحة؟ نقدم لك **خدمة استئجار هيونداي H1** لاستقبال ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/8/2024
صورة الاعلان: ايجار كوستر 24 رحلات مرسي علم - في القاهرة مصر

ايجار كوستر 24 رحلات مرسي علم

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تخطط لرحلة جماعية إلى مرسى علم؟ استمتع بتجربة سفر مريحة وآمنة مع استئجار تويوتا كوستر 24 راكب، ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/8/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس زفاف c180 - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس زفاف c180

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استئجار مرسيدس C180 كابورليه للزفاف يعد خيارًا رائعًا لمن يرغب في إضافة لمسة من الفخامة والأناقة إلى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/8/2024
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