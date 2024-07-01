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ابواب وشبابيك upvc

(للبيع)

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مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ابواب وشبابيك upvc - في الجيزة مصر

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بتشطب شقتك شركة فجر المستقبل للابواب و الشبابيك upvc 👌 بتقدملك أفضل القطاعات بضمان 20 سنة و اكسسوارات تركيه بضمان 10 سنوات أسباب أختيارك لل upvc كتيرة وأهمها ⏬ ☑ العزل التام للصوت ☑ عازله للحرارة ☑ نوافذ وأبواب صديقه للبيئه بمعنى أنها لا تحوي الحشرات أبداً ☑ سهلة جداً في التنظيف بالماء بمنتهى السهولة . ☑️ يوجد مجره للأمطار والمياه. ☑ اسعار تناسب الجميع مقابل الجودة 💰 📌هتحقق معادلة هايلة حمايه وعزل بأفضل خامات وأقل سعر من فجر المستقبل 👌 تقدر دلوقتي تبعتلنا المقاسات وتطلب عرض سعر من
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمود
التليفون: 01010140574

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العنوان: اخر فيصل -الجيزة- اخر فيصل
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/8/2024
رقم الإعلان: 2284011

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صورة الاعلان: بيت بابني بيتك باكتوبر المنطقة السابعه - في الجيزة مصر

بيت بابني بيتك باكتوبر المنطقة السابعه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بيت بابنى بيتك 150متر بالمنطقة السابعة (س) ٣ ادوارخلف منطقة الخدمات ( مسجد ومدارس وسوبر ماركت .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,500,000 جنيه

1/7/2024
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