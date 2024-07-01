ابواب وشبابيك upvc

(للبيع)
|بتشطب شقتك شركة فجر المستقبل للابواب و الشبابيك upvc 👌 بتقدملك أفضل القطاعات بضمان 20 سنة و اكسسوارات تركيه بضمان 10 سنوات أسباب أختيارك لل upvc كتيرة وأهمها ⏬ ☑ العزل التام للصوت ☑ عازله للحرارة ☑ نوافذ وأبواب صديقه للبيئه بمعنى أنها لا تحوي الحشرات أبداً ☑ سهلة جداً في التنظيف بالماء بمنتهى السهولة . ☑️ يوجد مجره للأمطار والمياه. ☑ اسعار تناسب الجميع مقابل الجودة 💰 📌هتحقق معادلة هايلة حمايه وعزل بأفضل خامات وأقل سعر من فجر المستقبل 👌 تقدر دلوقتي تبعتلنا المقاسات وتطلب عرض سعر من
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمود
|التليفون:
|01010140574
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|العنوان:
|اخر فيصل -الجيزة- اخر فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284011
1,500,000 جنيه