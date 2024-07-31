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ابواب حمامات hpl مباول كومباكت

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ابواب حمامات hpl مباول كومباكت - في القاهرة مصر

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يا صيف يا صيف . عيش الصيف بانتعاش وانسى حرارة الصيف هتصيف و تنفذ مشروعك باقل سعر و تحدى مع عروض الصيف من شركة نورن ديزاين للكومباكت hpl بالوان الصيف المتميزة وجودة عالية مش بس عروووض لاء ارخص سعر للمتر فى مصر و اسرع وقت فى التنفيذ و التسليم على يد عماله كفاءة عالية و كمان خصومات جامده على سعر اللوح مع نورن ديزاين هتصيف يعنى هتصيف دقة فى الاداء . سرعة فى التنفيذ . جودة عالية نورن ديزاين اسـم لكـل مشـروع لجميع استفسارتكم على : - contact us whatssapp or phone :0127
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ما هو الكومباكت hpl الصينى
التليفون: 01289668128

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 18 شارع الوحدة العربية - جسر السويس - امام فندق السلام- Arghanj Khwāh
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/8/2024
رقم الإعلان: 2279873

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كومباكت hpl الهندى جرين لام و الصينى بولى بييت - في القاهرة مصر

كومباكت hpl الهندى جرين لام و الصينى بولى بييت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

– شركة نور ديزاين متخصصة فى توريد و تركيب جميع اعمال الكومباكت و الكوريان لمعرفة سابقة اعمال نور دي.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

31/7/2024
صورة الاعلان: بسعر المتر حمامات كومباكت - في القاهرة مصر

بسعر المتر حمامات كومباكت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بسعر المتر حمامات كومباكت بسعر المتر المربع حمامات كومباكت جميع الخامات شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابت.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: ابواب حمامات hpl مباول كومباكت - في القاهرة مصر

ابواب حمامات hpl مباول كومباكت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الواح كومباكت باكسسورات استانلس ستيل 304 تستورد شركة نور ديزاين الكومباكت من اكبر الشركات - sunful.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

29/7/2024
صورة الاعلان: كومباكت قواطيع صينى و هندى و فرنساوى - في القاهرة مصر

كومباكت قواطيع صينى و هندى و فرنساوى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كومباكت قواطيع صينى و هندى و فرنساوى في ايجي ستون هتخلص مشروعك باقل سعر واعلي جودة علشان عندنا مهندس.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

27/7/2024
صورة الاعلان: الواح كومباكت hpl عالي الجودة واقل سعر - في القاهرة مصر

الواح كومباكت hpl عالي الجودة واقل سعر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

نحن من اوائل الشركات فى تركيب الكومباكت منذ اكثر من 10 سنوات ( نورن ديزاين ) دلوقتى تقدر تستخم الك.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

27/7/2024
صورة الاعلان: كومباكت hpl هندى و صينى و فرنسى - في القاهرة مصر

كومباكت hpl هندى و صينى و فرنسى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مفاجأة اسعار شركة نورن ديزاين لسعر المتر كومباكت شامل التوريد والتركيب مفاجاه نورن ديزاين علي سعر ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

25/7/2024
صورة الاعلان: الوان كومباكت hpl -جرين لام - في القاهرة مصر

الوان كومباكت hpl -جرين لام

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للكومباكت hpl فواصل حمامات و قواطيع كومباكت hpl جمال الحمام ما يكملش من غير الكومباكت (HPL) أفضل الخ.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/7/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس 33 راكب شيفورليه 2023 - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس 33 راكب شيفورليه 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

عن تأجير أتوبيس شيفروليه 33 راكب 2023، لأي رحلة جماعية راحة، أمان، ومتعة في كل رحلة 1 التصميم الداخل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

24/7/2024
صورة الاعلان: انا اعمل فني تركيبات لجميع الديكورات - في القاهرة مصر

انا اعمل فني تركيبات لجميع الديكورات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نحن مجموعه عمل نقوم بتركيب جميع انواع الديكورات فيوتك وبديل خشب ورخام وشيبورد Pdf.
العنوان:

القاهرة - مصر

8 جنيه

22/7/2024
صورة الاعلان: الواح كومباكت hpl - شامل الاكسسوارات - في القاهرة مصر

الواح كومباكت hpl - شامل الاكسسوارات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الكومباكت HPL من شركة نورن ديزاين نقوم بتصنيع ترابيزات_المطاعم - الكافيهات بـ ( المقاس واللون والشك.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

22/7/2024
صورة الاعلان: مطابخ من خامة الكوريان بديل الرخام الطبيعى - في القاهرة مصر

مطابخ من خامة الكوريان بديل الرخام الطبيعى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مطابخ من خامة الكوريان بديل الرخام الطبيعى مطابخ من خامة الكوريان الكورى المستورد بديل الرخام الطبي.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/7/2024
صورة الاعلان: كومباكت hpl nourn design - في القاهرة مصر

كومباكت hpl nourn design

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركه نور ديزاين تركيب كومباكت بارتشن الحمامات - ضد المياه أو الكسر أو الخدش - جميع الخامات المستخدم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

19/7/2024
صورة الاعلان: لوكر و قواطيع بخامة الكومباكت - في القاهرة مصر

لوكر و قواطيع بخامة الكومباكت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لوكر و قواطيع بخامة الكومباكت لوكر و قواطيع و ابواب بخامة الكومباكت hpl شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابت.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

19/7/2024
صورة الاعلان: حوض كوريان قرص ووحدات حمام - في القاهرة مصر

حوض كوريان قرص ووحدات حمام

(للبيع)

- في القاهرة مصر

حوض كوريان قرص ووحدات حمام متاح تنفيذ جميع اشكال احواض الكوريان و متاح تنفيذ اى وحده للحمامات شركة .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

15/7/2024
صورة الاعلان: كومباكت hpl nourn design - في القاهرة مصر

كومباكت hpl nourn design

(للبيع)

- في القاهرة مصر

نحن شركة نور ديزاين متخصصون فى توريد وتصنيع ابواب حمامات كومباكت . قواطيع_حمامات و ابواب_حمامات و ف.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

15/7/2024
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