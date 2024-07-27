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ابواب حمامات hpl مباول كومباكت
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|الواح كومباكت باكسسورات استانلس ستيل 304 تستورد شركة نور ديزاين الكومباكت من اكبر الشركات - sunfull الصينية -greenlam الهندية -polyrey الفرنسية و اكسسورات استانلس ستيل 304 (xdf) من مميزاتة : ( مضاد للمياه والرطوبه - مضاد للحريق - مضاد للبكتريا - مضاد للرصاص - سهل الفك والتركيب - سهل الاصلاح والترميم- مضاد للكسر ) للتواصل : 01270503183 & 01015021006 & 01289668128 & 01551557251 & 01091856693
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كومباكت شغلك مضمون مع نورن ديزاين
|التليفون:
|01551557251
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|العنوان:
|18 شارع الوحدة العربية - جسر السويس - امام فندق السلام- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279271
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