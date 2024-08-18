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إيجار مرسيدس E200 – الرفاهية والأناقة في كل رحلة!
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|إيجار مرسيدس E200 – الرفاهية والأناقة في كل رحلة! هل تبحث عن تجربة قيادة فاخرة تليق بمستوى تميزك؟ نقدم لك سيارة مرسيدس E200 للإيجار، لتستمتع بالفخامة والأداء الرائع في كل مشوار. تصميم أنيق وفخم يعكس شخصيتك المتميزة مقاعد جلدية مريحة مع نظام تدفئة وتبريد نظام ملاحة متطور وشاشة عرض عالية الدقة محرك قوي وأداء سلس يضمن لك رحلة ممتعة أنظمة أمان متقدمة تشمل مساعد السائق والتحكم الذكي مزايا الخدمة: تأجير يومي، أسبوعي، أو شهري ليناسب جميع احتياجاتك خدمة توصيل السيارة إلى موقعك مجاناً دعم فني على م
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست للايجار
|التليفون:
|01099552706
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز - ميدان المحكمه - مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282722
•سعة كبيرة: أتوبيساتنا تتسع لـ50 راكبًا، مما يجعلها مثالية للرحلات المدرسية، الرحلات العائلية، وال.
18/8/2024
تأجير أفضل ليموزين في مطار القاهرة الدولي: رفاهية وراحة تستحقانها من اللحظة التي تهبط فيها طائرتك في.
18/8/2024
اسعار سيارات ليموزين مطار عند السفر إلى القاهرة، واحدة من أولى الأولويات التي قد تفكر فيها هي كيفية .
18/8/2024
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17/8/2024
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17/8/2024
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17/8/2024
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17/8/2024
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17/8/2024
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17/8/2024
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