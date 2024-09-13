أضف إعلانك مجاناً
إيجار سيارة هيونداي اتش وان 7 راكب
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|•مكيف هواء قوي لتبقى منتعشًا في كل الرحلات. استأجر الآن واستمتع بقيادة سيارة تجمع بين الراحة والأداء القوي. عرض خاص: خصومات حصرية لفترة محدودة! هيونداي H1 – الحل المثالي لرحلتك القادمة! للحجز والاستفسار : 01011322559 او زور موقعنا علي : / العنوان : 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين بدايه
|التليفون:
|01011322559
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/9/2024
|رقم الإعلان:
|2294884
استأجر هيونداي توسان 2022 – تجربة قيادة فاخرة وأداء قوي في كل رحلة! إذا كنت تبحث عن سيارة تجمع بين.
13/9/2024
استأجر كيا سبورتاج 2022 – القوة والتصميم العصري في كل رحلة! هل تبحث عن سيارة تجمع بين الأناقة، الأ.
13/9/2024
استأجر تويوتا كوستر – سعة 22 فردًا لرحلات لا تُنسى! إذا كنت تبحث عن وسيلة نقل تجمع بين السعة الكبي.
13/9/2024
استأجر ميني باص شيفروليه – راحة وأداء ممتاز لرحلاتك الجماعية! هل تبحث عن وسيلة نقل تجمع بين الراحة.
13/9/2024
سيارة ليموزين للإيجار خدمات ليموزين المطار,اسعار ايجار ليموزين المطار شركة ليموزين بدايه تقدم اقوى .
13/9/2024
SUV بأسعار مخفضة, SUV للإيجار للسفر, SUV للإيجار للمناسبات, SUV للايجار الشهري, SUV للايجار اليومي, .
11/9/2024
ايجار اتوبيس ايجار تويوتا كوستر لرحلات شرم الشيخ والغردقه عندما تُخطط لرحلة إلى شرم الشيخ أو الغرد.
11/9/2024
استئجار تويوتا هايس: القوة والمرونة لمجموعاتك هل تبحثون عن سيارة تتميز بالقوة والمرونة لتلبية احتي.
11/9/2024
هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وموثوقة لرحلتك القادمة؟ نقدّم لك باص ميتسوبيشي 28 راكب للإيجار، الخيار ال.
11/9/2024
تأجير ميكروباص رحلات تويوتا هايس بأقل الأسعار! / هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وموثوقة لرحلتك القادمة.
11/9/2024
استأجر هيونداي H1 – السيارة المثالية للعائلات والمجموعات الكبيرة! هل تخطط لرحلة مع العائلة أو الأصدق.
11/9/2024
استأجر هيونداي H1 – السيارة المثالية للعائلات والمجموعات الكبيرة! هل تخطط لرحلة مع العائلة أو الأصدق.
11/9/2024
استأجر تويوتا كوستر لـ 22 فرد – النقل المثالي للمجموعات الكبيرة! هل تخطط لرحلة أو مناسبة مع مجموعة ك.
11/9/2024
استأجر تويوتا كوستر لـ 22 فرد – النقل المثالي للمجموعات الكبيرة! هل تخطط لرحلة أو مناسبة مع مجموعة ك.
11/9/2024
استأجر ميني باص شيفروليه لـ 28 فرد – الحل المثالي للنقل الجماعي! هل تبحث عن وسيلة نقل واسعة ومريحة ل.
11/9/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.