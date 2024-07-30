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إيجار سيارة تويوتا هايس لخدمات النقل السياحي داخل وخارج القاهرة
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|إيجار سيارة تويوتا هايس لخدمات النقل السياحي داخل وخارج القاهرة. عروض ايجار باص تويوتا بالتالى وسيلة نقل مريحة وآمنة لرحلاتك السياحية داخل وخارج القاهرة . لذلك إيجار سيارة تويوتا هايس يشمل خدمات النقل السياحي داخل القاهرة. بالتالي مثل زيارة المعالم السياحية الشهيرة كالأهرامات ايجار اتوبيس سياحى، للحجز والاستفسار: 01100091997 العنوان:12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|touristbus
|التليفون:
|01100091997
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|العنوان:
|العنوان:12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279441
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