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إيجار سيارات مرسيدس c200 موديل 2023
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
| هل ترغب في سيارة تجمع بين الفخامة والأداء الاستثنائي؟ نقدم لك فرصة تأجير مرسيدس C200 موديل 2023، السيارة التي تقدم تجربة قيادة لا تُنسى بفضل تصميمها العصري وتكنولوجياها المتطورة. 🔹 مزايا مرسيدس C200 2023: تصميم أنيق وفخم يلفت الأنظار محرك قوي يوفر أداءً سلسًا واستجابة سريعة تقنيات متقدمة للسلامة والراحة نظام ترفيه حديث مع شاشة لمسية مقاعد جلدية مريحة ونظام تكييف متطور 🔹 لماذا تختارنا؟ أسعار تنافسية وعروض مرنة (تأجير يومي، أسبوعي، شهري) خدمة عملاء ممتازة ودعم على مدار الساعة سيارات نظيفة ومفحو
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست كار
|التليفون:
|01099552706
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280686
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