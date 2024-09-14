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إيجار سيارات دفع روباعي ميتسوبيشي (باجيرو _إكسباندر )
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|اسعار ايجار سيارة دفع روباعي , دفع روباعي للإيجار ,ليموزين بدايه تقدم افضل الاسعار والخصومات في إيجار سيارات الدفع روباعي تعد سيارات ميتسوبيشي، وتحديدًا طرازات باجيرو وإكسباندر، خيارًا شائعًا ومميزًا للراغبين في استئجار سيارات تلبي احتياجاتهم المتنوعة. تميزت ميتسوبيشي بتاريخها العريق في تصنيع سيارات قوية وموثوقة، وقد أكسبها ذلك ثقة واسعة بين المستخدمين في مختلف أنحاء العالم. /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين بدايه
|التليفون:
|01011322559
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|العنوان:
|- 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/9/2024
|رقم الإعلان:
|2294642
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