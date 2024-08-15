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إيجار تويوتا هايس 13 راكب VIP
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
| •مقاعد جلدية فاخرة ومريحة •نظام تكييف عالي الأداء لجميع الركاب •مساحة واسعة للأمتعة •وسائل ترفيه متقدمة لضمان رحلة ممتعة سواء كنت تخطط لرحلة عمل، أو نزهة عائلية، أو مناسبات خاصة، توفر لك تويوتا هايس تجربة فاخرة وآمنة. احجز الآن واستمتع بتجربة قيادة مميزة. للحجز والاستفسار : 01099552706 او زور موقعنا علي : / العنوان : 12 شارع الحجاز _ميدان المحكمة _مصر الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست كار
|التليفون:
|01099552706
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|العنوان:
|- 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282324
•راحة فائقة: مقاعد مريحة ومصممة خصيصاً لراحة الركاب خلال الرحلات الطويلة. •أمان مضمون: مجهز بأحدث.
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