إيجار تويوتا هايس 13 راكب - الشكل الجديد

هل تبحث عن سيارة واسعة ومريحة لرحلاتك العائلية أو العملية؟ نقدم لك تويوتا هايس 13 راكب الجديدة! المزايا: تصميم عصري: الشكل الجديد كليًا الذي يجمع بين الأناقة والحداثة. راحة قصوى: مقاعد مريحة تتسع لـ 13 راكب، مع مساحة وفيرة للأمتعة. أمان متكامل: مزودة بأحدث تقنيات السلامة لتضمن لك وللركاب رحلة آمنة للحجز والاستفسار: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة اويرجى الاتصال بنا على : 01011322559 او زيارة موقعنا على الانترنت: