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إيجار تويوتا هايس 13 راكب - الشكل الجديد
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|هل تبحث عن سيارة واسعة ومريحة لرحلاتك العائلية أو العملية؟ نقدم لك تويوتا هايس 13 راكب الجديدة! المزايا: تصميم عصري: الشكل الجديد كليًا الذي يجمع بين الأناقة والحداثة. راحة قصوى: مقاعد مريحة تتسع لـ 13 راكب، مع مساحة وفيرة للأمتعة. أمان متكامل: مزودة بأحدث تقنيات السلامة لتضمن لك وللركاب رحلة آمنة للحجز والاستفسار: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة اويرجى الاتصال بنا على : 01011322559 او زيارة موقعنا على الانترنت:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين بداية
|التليفون:
|01011322559
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمه- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284888
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29/8/2024
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28/8/2024
تتميز السيارة بمقصورة فاخرة تجمع بين الراحة والتكنولوجيا الحديثة، حيث يمكنك الاستمتاع بأحدث أنظمة ال.
28/8/2024
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27/8/2024
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