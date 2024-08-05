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إيجار تويوتا كورولا موديل 2022 مع سائق
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|إيجار تويوتا كورولا موديل 2022 مع سائق هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وآمنة لمناسباتك الخاصة أو رحلاتك اليومية؟ نقدم لك سيارة تويوتا كورولا موديل 2022 مع سائق محترف، لتجربة قيادة ممتازة ومريحة. مواصفات السيارة: موديل 2022: أحدث تصميم من تويوتا مع أحدث التقنيات. محرك قوي وفعال: محرك بنزين بسعة 1.8 لتر يضمن أداء سلس واقتصاداً ممتازاً في استهلاك الوقود. للحجز والاستفسار: رقم الهاتف:01099552706 زيارة موقعنا: /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تورست كار
|التليفون:
|01099552706
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|العنوان:
|12 ش الحجاز -ميدان المحكمه-مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280466
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