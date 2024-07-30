آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

إيجار افخم سيارت فانات مرسيدس عائلية للسياحة

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: إيجار افخم سيارت فانات مرسيدس عائلية للسياحة - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

إستأجر مرسيدس فيانو 7 ركاب لخدمات النقل السياحي لذلك الراحة والفخامة في كل رحلة مرسيدس فيانو 7 ركاب ليست مجرد سيارة باالتالى إنها تجربة فاخرة على عجلات الجلوس. داخلها يشبه الجلوس في غرفة معيشة متنقلة. بفضل المقاعد الجلدية المريحة والمساحة الواسعة للأرجل. التقنية الحديثة والترفيه.إيجار فيانو مرسيدس للحجز والاستفسار: 01100091997 العنوان:12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: touristbus
التليفون: 01101555356

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العنوان:12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/7/2024
رقم الإعلان: 2279439

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تفصيل يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

تفصيل يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

تفصيل يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصميم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: مصنع ملابس مستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

مصنع ملابس مستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

مصنع ملابس مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم ملابس ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم و زى موحد (شركة السلام لليونيفورم )

مصنع يونيفورم و زى موحد (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

مصنع يونيفورم و زى موحد (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: متجر يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

متجر يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

متجر يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل التصامي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس رطوبة الحبوب wile65

جهاز قياس رطوبة الحبوب wile65

(للبيع)

جهاز قياس الرطوبة فى الحبوب يستخدم لقياس 16 نوع من الحبوب والبذور •مدى القياس للرطوبة: الحبوب: 8….3.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

30/7/2024
صورة الاعلان: تاجير اتوبيس مرسيدس 50فرد

تاجير اتوبيس مرسيدس 50فرد

(للإيجار)

الراحة والفخامة: بالتالي حافلات مرسيدس تُصمم بدقة لتوفير أقصى درجات الراحة والفخامة للركاب. تتميز ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

30/7/2024
صورة الاعلان: بسعر المتر حمامات كومباكت

بسعر المتر حمامات كومباكت

(للبيع)

بسعر المتر حمامات كومباكت بسعر المتر المربع حمامات كومباكت جميع الخامات شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابت.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس رطوبة الحبوب wile65

جهاز قياس رطوبة الحبوب wile65

(للبيع)

جهاز قياس الرطوبة فى الحبوب يستخدم لقياس 16 نوع من الحبوب والبذور •مدى القياس للرطوبة: الحبوب: 8….3.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

30/7/2024
صورة الاعلان: مدير تنفيذي

مدير تنفيذي

(فرصة عمل)

مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي شركه مواد بناء وسيراميك بالرياض مدير تنفيذي متخصص في إدارة مؤسسات مواد .
العنوان:

القاهرة - مصر

3 ريال

30/7/2024
صورة الاعلان: مهندس كميائي

مهندس كميائي

(فرصة عمل)

مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي شركه بالرياض مهندس كميائي خبره في مواد البناء العزل والايبوكسي والغر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2 ريال

30/7/2024
صورة الاعلان: Types Of Limousine Mercedes 2023

Types Of Limousine Mercedes 2023

(للإيجار)

استئجار مرسيدس E200 2023 لرحلات رجال الأعمال تعتبر مرسيدس بنز من الشركات الرائدة في عالم السيارات ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

30/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين نقل سياحي من شركه تورست

ايجار ليموزين نقل سياحي من شركه تورست

(للإيجار)

اسعار ايجار فان كيا كرنفال 7 راكب يعد فان كيا كرنفال 7 راكب خيارًا مثاليًا للعديد من الأشخاص الذين ي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

30/7/2024
صورة الاعلان: Air Port Limousine Service

Air Port Limousine Service

(للإيجار)

ليموزين مطار تأجير سيارة ليموزين مرسيدس S450 للمطار عندما يتعلق الأمر بالسفر بأسلوب لا مثيل له وبحض.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

30/7/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس مرسيدس 33 للرحلات السياحيه

ايجار اتوبيس مرسيدس 33 للرحلات السياحيه

(للإيجار)

ايجار اتوبيس ايجار تويوتا كوستر لرحلات شرم الشيخ والغردقه عندما تُخطط لرحلة إلى شرم الشيخ أو الغردق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

30/7/2024
صورة الاعلان: Range Rover limousine rent in Heliopolis

Range Rover limousine rent in Heliopolis

(للإيجار)

ليموزين رينج روفر استأجر رينج روفر فيلار للمؤتمرات و الندوات في عالم الأعمال اليوم، تتطلب النجاح في.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

30/7/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™