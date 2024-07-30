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إيجار افخم سيارت فانات مرسيدس عائلية للسياحة
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|إستأجر مرسيدس فيانو 7 ركاب لخدمات النقل السياحي لذلك الراحة والفخامة في كل رحلة مرسيدس فيانو 7 ركاب ليست مجرد سيارة باالتالى إنها تجربة فاخرة على عجلات الجلوس. داخلها يشبه الجلوس في غرفة معيشة متنقلة. بفضل المقاعد الجلدية المريحة والمساحة الواسعة للأرجل. التقنية الحديثة والترفيه.إيجار فيانو مرسيدس للحجز والاستفسار: 01100091997 العنوان:12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|touristbus
|التليفون:
|01101555356
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|العنوان:
|العنوان:12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279439
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