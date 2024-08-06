إيجار اتوبيس 50 راكب مرسيدس

تأجير أتوبيس 50 راكب مرسيدس فاخر 🚍 هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وآمنة لمجموعة كبيرة؟ نحن نقدم لكم خدمة تأجير أتوبيسات مرسيدس الفاخرة بسعة 50 راكب، مجهزة بأحدث وسائل الراحة والأمان لتجربة سفر لا تُنسى. سواء كنت تخطط لرحلة عائلية، أو جولة سياحية، أو فعالية خاصة، لدينا الأتوبيس المثالي لاحتياجاتك. مميزات خدماتنا: •💺 مقاعد مريحة مع مساحة واسعة للأرجل •❄️ تكييف هواء مركزي لضمان راحة الجميع •🎶 نظام صوتي حديث للترفيه •📺 شاشات عرض لمشاهدة الأفلام أو العروض التقديمية •/