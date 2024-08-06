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إيجار اتوبيس 33 راكب شيفورليه
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
| هل تبحث عن وسيلة مريحة وآمنة لنقل مجموعتك؟ نقدم لك خدمة تأجير أتوبيس شيفروليه 33 راكب الفاخرة. يتميز أتوبيسنا بتصميم عصري ومقاعد مريحة ومساحات واسعة لضمان راحة الركاب طوال الرحلة. سواء كنت تخطط لرحلة سياحية، أو نقل فريق عمل، أو أي مناسبة خاصة، فإننا نوفر لك أفضل الحلول بأسعار تنافسية. كما نقدم سائقين محترفين لضمان وصولك بأمان وراحة إلى وجهتك. مميزات أتوبيسنا: •تكييف هواء لضمان الراحة •نظام صوتي حديث للاستمتاع بالموسيقى •مقاعد مريحة وقابلة للإمالة /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست كار
|التليفون:
|01099552706
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280689
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