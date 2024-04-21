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إنشاء تطبيقات – مع شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART

(للبيع)

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صورة الاعلان: إنشاء تطبيقات – مع شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART - في دبي الإمارات

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•إنشاء تطبيقات باستخدام أحدث أدوات التصميم والبرمجة العالمية . •إنشاء تطبيقات مع شركة تك سوفت للحلول الذكية التي تقوم بتحليل فكرة تطبيقك بشكل كامل وإضافة الخصائص التي تتناسب مع البزنس الخاص بك . •إنشاء تطبيقات مع شركة تك سوفت للحلول الذكية التي تمتلك فريق عمل على أعلى درجة من الكفاءة والاحترافية في إنشاء تطبيقات . •للمزيد عن شركة تك سوفت للحلول الذكية يرجى الضغط على الرابط التالي 👇 / -للاستفسار من داخل مصر اتصل بنا على 01277773580
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تك سوفت للحلول الذكية
التليفون: 00201277773580

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 6 اكتوبر - الجيزة- 6 اكتوبر
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/7/2024
رقم الإعلان: 2276193

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السعر
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صورة الاعلان: شركات تصميم تطبيقات الجوال في مصر - شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec soft - في دبي الإمارات

شركات تصميم تطبيقات الجوال في مصر - شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec soft

(للبيع)

- في دبي الإمارات

لماذا شركة تك سوفت من أفضل شركات تصميم تطبيقات الجوال في مصر •شركة تك سوفت رائده في مجال تصميم تطبي.
العنوان:

دبي - الإمارات

اتصل

21/4/2024
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