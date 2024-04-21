إنشاء تطبيقات – مع شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART

(للبيع)
|•إنشاء تطبيقات باستخدام أحدث أدوات التصميم والبرمجة العالمية . •إنشاء تطبيقات مع شركة تك سوفت للحلول الذكية التي تقوم بتحليل فكرة تطبيقك بشكل كامل وإضافة الخصائص التي تتناسب مع البزنس الخاص بك . •إنشاء تطبيقات مع شركة تك سوفت للحلول الذكية التي تمتلك فريق عمل على أعلى درجة من الكفاءة والاحترافية في إنشاء تطبيقات . •للمزيد عن شركة تك سوفت للحلول الذكية يرجى الضغط على الرابط التالي 👇 / -للاستفسار من داخل مصر اتصل بنا على 01277773580
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تك سوفت للحلول الذكية
|التليفون:
|00201277773580
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|العنوان:
|6 اكتوبر - الجيزة- 6 اكتوبر
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276193
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