إنتقل إلان !شقة غرفتين نوم دوبليكس مع إطلالة مريحة * من غير عمولة * خطة دفع مريحة تتكون الشقة من الاتي : طابق ارضي : - غرفة معيشة - غرفة طعام - مطبخ - بلكونتين - حمام الطابق الاول : - غرفتين نوم ماستر * التسليم في الربع الرابع من 2023 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : AP964308 رخصة التسجيل العقاري : 53733