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إنتركم أورميت 8 خط إيطالي بميزات متكاملة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|نظام إنتركم أورميت الإيطالي - 8 خطوط من أون لاين تك 🇮🇹🏠 📢 🔹 لوحة 8 خطوط 🔹 8 سماعات عالية الجودة 🔹 باور متميز 🔹 كالون كهربائي لفتح الباب 🔹 ماكينة رد الباب (اختياري) الحل المثالي لتأمين منزلك أو مكتبك بأحدث التقنيات الإيطالية. احصل على نظام إنتركم متكامل يوفر لك الأمان والراحة في كل وقت #إنتركم #أورميت #أمان #تكنولوجيا #إيطاليا #أون_لاين_تك #فتح_الباب متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ولمعرفة كافة عروضنا وخدماتنا زوروا موقعنا Call us now: 01026009733 - 01111306275 - 010197174
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01026009733
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278525
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