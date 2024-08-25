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إعلان وظيفة: موظف موارد بشرية
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
| إدارة عمليات التوظيف، بدءًا من الإعلان عن الوظائف، وفرز السير الذاتية، وإجراء المقابلات، وحتى اختيار المرشحين المناسبين. التعامل المباشر مع العملاء لتلبية احتياجاتهم وحل مشكلاتهم بسرعة وفعالية. تطوير وتنفيذ استراتيجيات لتحسين رضا الموظفين وتعزيز بيئة العمل. استخدام نظام CRM لمتابعة بيانات العملاء وتحديثها باستمرار لضمان خدمة العملاء بشكل مثالي. التواصل المستمر مع الموظفين والعملاء لضمان سير العمل بشكل سلس وتحقيق أهداف الشركة. تقديم تقارير دورية حول أداء الموظفين وفعالية إدارة الموارد البشرية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|bassem
|التليفون:
|01009130914
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|العنوان:
|Office location: Giza - Hadaeq Al-Ahram - First Gate, Egypt- hadayek al ahram
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284318
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