آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

إعلان وظيفة: موظف موارد بشرية

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
إدارة عمليات التوظيف، بدءًا من الإعلان عن الوظائف، وفرز السير الذاتية، وإجراء المقابلات، وحتى اختيار المرشحين المناسبين. التعامل المباشر مع العملاء لتلبية احتياجاتهم وحل مشكلاتهم بسرعة وفعالية. تطوير وتنفيذ استراتيجيات لتحسين رضا الموظفين وتعزيز بيئة العمل. استخدام نظام CRM لمتابعة بيانات العملاء وتحديثها باستمرار لضمان خدمة العملاء بشكل مثالي. التواصل المستمر مع الموظفين والعملاء لضمان سير العمل بشكل سلس وتحقيق أهداف الشركة. تقديم تقارير دورية حول أداء الموظفين وفعالية إدارة الموارد البشرية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: bassem
التليفون: 01009130914

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: Office location: Giza - Hadaeq Al-Ahram - First Gate, Egypt- hadayek al ahram
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 12,211 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/8/2024
رقم الإعلان: 2283981

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: إعلان وظيفة: موظف موارد بشرية - في الجيزة مصر

إعلان وظيفة: موظف موارد بشرية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

إدارة عمليات التوظيف، بدءًا من الإعلان عن الوظائف، وفرز السير الذاتية، وإجراء المقابلات، وحتى اختيا.
العنوان:

الجيزة - مصر

12,211 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: إعلان وظيفة: موظف موارد بشرية - في الجيزة مصر

إعلان وظيفة: موظف موارد بشرية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

المهام والمسؤوليات: إدارة عمليات التوظيف، بدءًا من الإعلان عن الوظائف، وفرز السير الذاتية، وإجراء ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

12,211 جنيه

24/8/2024
صورة الاعلان: إعلان وظيفة: موظف موارد بشرية - في الجيزة مصر

إعلان وظيفة: موظف موارد بشرية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

إعلان وظيفة: موظف موارد بشرية موقع العمل: [حدائق الأهرام، البوابة الأولى] نوع الوظيفة: دوام كامل .
العنوان:

الجيزة - مصر

12,211 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: إعلان وظيفة: موظف موارد بشرية - في الجيزة مصر

إعلان وظيفة: موظف موارد بشرية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

في StrategiNation، نلتزم بتقديم حلول ذكاء اصطناعي متقدمة للشركات المتوسطة والكبيرة في مصر ودول الخ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: #مطلوب_مسوقة_الكترونية_للسعودية - في الجيزة مصر

#مطلوب_مسوقة_الكترونية_للسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#مطلوب_مسوقة_الكترونية_للسعودية 1- مطلوب مسوقة الكترونية خبرة في التسويق علي جميع المنصات التسويقية .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/6/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™