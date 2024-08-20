(فرصة عمل)
|إعلان وظيفة: موظف موارد بشرية موقع العمل: [حدائق الأهرام، البوابة الأولى] نوع الوظيفة: دوام كامل عن الشركة: في StrategiNation، نلتزم بتقديم حلول ذكاء اصطناعي متقدمة للشركات المتوسطة والكبيرة في مصر ودول الخليج. نحن نسعى لبناء فريق عمل متميز يمكنه تحقيق أهداف الشركة والمساهمة في تقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا. نبحث عن موظف موارد بشرية يمتلك خبرة في التعامل مع العملاء وتلبية احتياجاتهم، مع القدرة على إدارة علاقات العملاء باستخدام أنظمة CRM بفعالية. المؤهلات المطلوبة: خبرة لا تقل عن 3 سنوات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|bassem
|التليفون:
|01009130914
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|العنوان:
|Office location: Giza - Hadaeq Al-Ahram - First Gate, Egypt- hadayek al ahram
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|12,211 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283473
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