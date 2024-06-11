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إعلان وظيفة: موظف موارد بشرية

(فرصة عمل)

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مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
في StrategiNation، نلتزم بتقديم حلول ذكاء اصطناعي متقدمة للشركات المتوسطة والكبيرة في مصر ودول الخليج. نحن نسعى لبناء فريق عمل متميز يمكنه تحقيق أهداف الشركة والمساهمة في تقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا. نبحث عن موظف موارد بشرية يمتلك خبرة في التعامل مع العملاء وتلبية احتياجاتهم، مع القدرة على إدارة علاقات العملاء باستخدام أنظمة CRM بفعالية. المهام والمسؤوليات: إدارة عمليات التوظيف، بدءًا من الإعلان عن الوظائف، وفرز السير الذاتية، وإجراء المقابلات، وحتى اختيار المرشحين المناسبين. التعامل ا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: bassem
التليفون: 01009130914

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العنوان: Office location: Giza - Hadaeq Al-Ahram - First Gate, Egypt- حدائق الاهرام
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/8/2024
رقم الإعلان: 2283279

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صورة الاعلان: #مطلوب_مسوقة_الكترونية_للسعودية - في الجيزة مصر

#مطلوب_مسوقة_الكترونية_للسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#مطلوب_مسوقة_الكترونية_للسعودية 1- مطلوب مسوقة الكترونية خبرة في التسويق علي جميع المنصات التسويقية .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/6/2024
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