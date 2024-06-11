إعلان وظيفة: موظف موارد بشرية

(فرصة عمل)
|في StrategiNation، نلتزم بتقديم حلول ذكاء اصطناعي متقدمة للشركات المتوسطة والكبيرة في مصر ودول الخليج. نحن نسعى لبناء فريق عمل متميز يمكنه تحقيق أهداف الشركة والمساهمة في تقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا. نبحث عن موظف موارد بشرية يمتلك خبرة في التعامل مع العملاء وتلبية احتياجاتهم، مع القدرة على إدارة علاقات العملاء باستخدام أنظمة CRM بفعالية. المهام والمسؤوليات: إدارة عمليات التوظيف، بدءًا من الإعلان عن الوظائف، وفرز السير الذاتية، وإجراء المقابلات، وحتى اختيار المرشحين المناسبين. التعامل ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|bassem
|التليفون:
|01009130914
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|العنوان:
|Office location: Giza - Hadaeq Al-Ahram - First Gate, Egypt- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283279
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