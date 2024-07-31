إطلالة على البحرشقة غرفةماستر+صالة|مفروشة بالكامل

شقة واسعة غرفتين نوم مع إطلالة جزئية على البحر تحتوي هذه الشقة على: - غرفة النوم ماستر مع ممشى في .

انتقل قريبا الي شقة غرفتين نوم مع بلكونه هذه الشقة تحتوي على: - غرفة النوم ماستر - غرفة نوم - منط.

شقة واسعة غرفتين نوم و بلكونة بإطلالة خلابة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر مع بلكونة - غرفة نو.

صفقة رائعة ثلاث غرف نوم بإطلالة جميلة على المارينا تتكون هذه الشقة من : - 3 غرف نوم ماستر - بلكون.

امتلك و إستثمر الان شقة من المطور مباشرة بدون عمولة هذه الشقة تتكون من : - غرفة نوم ماستر مع بلكو.

امتلك الان شقة مساحة كبيرة مع اطلالة للبحر هذه الشقة تتكون من : * غرفتين نوم ماستر * غرفة طعام / م.

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