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إطلالة رائعة على البحر | 3 غرف نوم + غرفة نوم مع بلكون
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|إطلالة رائعة على البحر | 3 غرف نوم + غرفة نوم مع بلكون هذه الشقة الرائعة تحتوي على: - غرفة النوم الرئيسية - 2 غرف نوم - بلكونة - غرفة خادمة + حمام - منطقة طعام / معيشة - مطبخ -التواليت لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : AP02877 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|026592300
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|العنوان:
|جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278101
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