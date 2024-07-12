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إستقدام كافة فئات العمالة المساعدة والعمالة الرجالية

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الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
جلب وإستقدام كافة العمالة الرجالية والعمالة المنزلية من مختلف الجنسيات وكافة الفئات شركات مقاولات صيانه تنظيف زراعه حراسة خدمات عامه خادمات مربيات طباخات سائقات ممرضات مدرسات وكل المهن من مختلف الجنسيات بائعات كوافيرات كاشير واتس أب 0555969423
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الصفوة لجلب العمالة
التليفون: 0555969423

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - Abu Dhabi
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/7/2024
رقم الإعلان: 2276871

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أمتلك الان بيت شعبي 4غرف مجلسين موقع مميز

أمتلك الان بيت شعبي 4غرف مجلسين موقع مميز

(للبيع)

*يتكون بيت شعبي:- -4غرف -مجلسين -حمام -2 مطبخ -غرفةخدامه -غرفةحارس -المساحة:18,000 قدم مربع -الرقم .
القسم: 

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12/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع 4 فلل بموقع مميز وعائد مرتفع

امتلك الان مجمع 4 فلل بموقع مميز وعائد مرتفع

(للبيع)

مجمع 4 فلل مقسمين الي فيلا رئسيه و3 اخرين: *الفيلا الرئيسية:-7 غرف ماستر-غرفة خادمة-غرفة سائق-حوش-مو.
القسم: 

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: فرصة مميزة للاستثمارامتلك الان مجمع 4فلل منفصلين

فرصة مميزة للاستثمارامتلك الان مجمع 4فلل منفصلين

(للبيع)

مجمع 4 فـلل منفصلة تحتوي علي: *كل فيلا عبارة عن: -ثلاث غرف ماستر -مجلس -حمم -غرفة عاملة -مطبخ خلفي .
القسم: 

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا 5غرف |مسبح| حديقة|بلكونة

امتلك فيلا 5غرف |مسبح| حديقة|بلكونة

(للبيع)

تتكون الفيلا:- *الطابق الارضي: -صاله كبيره للضيوف بحمام -غرفة للخدامة+حمام + ستور كبير -المطبخ -.
القسم: 

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12/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع 2فلل بسعر حصري

امتلك الان مجمع 2فلل بسعر حصري

(للبيع)

مجمع 2 فيلا كل فيلا تتكون من: -6 غرف نوم -مجلس -صاله طعام -صاله جلوس -غرفه خادمه -مطبخ -مواقف للسيا.
القسم: 

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12/7/2024
صورة الاعلان: مجمع 5 فلل | استثمار مضمون | فرصة فريدة

مجمع 5 فلل | استثمار مضمون | فرصة فريدة

(للبيع)

*مجمع5 فلل تتكون الفلل: *5استديوهات *20 شقة مقسمين: *5 شقق مكونه من: -غرفة نوم وصالة وحمام ومطبخ *(2.
القسم: 

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: مجمع 5 فلل | استثمار مضمون | فرصة فريدة

مجمع 5 فلل | استثمار مضمون | فرصة فريدة

(للبيع)

*مجمع5 فلل تتكون الفلل: *5استديوهات *20 شقة مقسمين: *5 شقق مكونه من: -غرفة نوم وصالة وحمام ومطبخ *(2.
القسم: 

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: مجمع 5 فلل | استثمار مضمون | فرصة فريدة

مجمع 5 فلل | استثمار مضمون | فرصة فريدة

(للبيع)

*مجمع5 فلل تتكون الفلل: *5استديوهات *20 شقة مقسمين: *5 شقق مكونه من: -غرفة نوم وصالة وحمام ومطبخ *(2.
القسم: 

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: مجمع 4 فلل بالمرور مقسم الى (7) وحدات مختلفه

مجمع 4 فلل بالمرور مقسم الى (7) وحدات مختلفه

(للبيع)

*مجمع 4 فلل مقسم 7 وحدات مختلفة:- *تحتوي ال (7) وحدات على الاتي: -5 شقق غرفة وصالة -2 استوديو -الم.
القسم: 

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12/7/2024
صورة الاعلان: مجمع 6 فلل مع حديقه خاصه وموقع مميز امكانية بناء ملاحق

مجمع 6 فلل مع حديقه خاصه وموقع مميز امكانية بناء ملاحق

(للبيع)

مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من: -مجلس -4غرف -صالة -مطبخ -غرفة غسيل -حديقة خاصة -مواقف سيارات مغطيه .
القسم: 

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12/7/2024
صورة الاعلان: مجمع 4 فلل في مدينة خليفة

مجمع 4 فلل في مدينة خليفة

(للبيع)

*مجمع 4 فلل في مدينة خليفة: *كل فيلا مكونة: * ألطابق ارضي: -2 استوديو -2 شقة بغرفة نوم *الطابق الا.
القسم: 

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: مجمع فاخر بهضبة الزعفرانة مع حديقه خاصه بمساحة واسعه

مجمع فاخر بهضبة الزعفرانة مع حديقه خاصه بمساحة واسعه

(للبيع)

*مجمع فلل مكون من 2 فيلا بنطقه هضبه الزعفرانه: *كل فيلا تتكون: -5 غرف نوم(غرفتين منهم ماستر) -مجلس و.
القسم: 

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: أمتلك مجمع 5فلل مساحات واسعة وموقع مميز

أمتلك مجمع 5فلل مساحات واسعة وموقع مميز

(للبيع)

*المجمع يتكون من 5 فلل: *كل فيلا تتكون من: *الطابق الارضى: -مجلس واسع -غرفه طعام -مغاسل -يوجد حمام ل.
القسم: 

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: افضل فرص الاستثمار مجمع 2 فلل 32 استوديو 7شقق

افضل فرص الاستثمار مجمع 2 فلل 32 استوديو 7شقق

(للبيع)

مجمع فلتين بالمشرف مقسمه الى: -(32) استديو بمطبخ مجهز بالكامل -( 7 ) شقق بغرفة نوم واسعه -المساحة:1.
القسم: 

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: مجمع فيلتين تشطيب سوبر ديلوكس | ملحق خارجي |روف

مجمع فيلتين تشطيب سوبر ديلوكس | ملحق خارجي |روف

(للبيع)

*مجمع فيلتين: طابق ارضي: -غرفة نوم -صالة -غرفة معيشة -مطبخ -مخزن -2 حمام طابق اول: -3 غرف نوم -صال.
القسم: 

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12/7/2024
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