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إستقدام كافة فئات العمالة المساعدة والعمالة الرجالية
(فرص)
تفاصيل الإعلان
|جلب وإستقدام كافة العمالة الرجالية والعمالة المنزلية من مختلف الجنسيات وكافة الفئات شركات مقاولات صيانه تنظيف زراعه حراسة خدمات عامه خادمات مربيات طباخات سائقات ممرضات مدرسات وكل المهن من مختلف الجنسيات بائعات كوافيرات كاشير واتس أب 0555969423
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الصفوة لجلب العمالة
|التليفون:
|0555969423
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|العنوان:
|- Abu Dhabi
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276871
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