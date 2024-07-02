إستثمر الان بجزيرة ياس بدون عمولة من المطور مباشرة

شقة واسعة | بتشطيب عصري | مع غرفة خادمة | بلكونة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر مع بلكونة - غرف.

شقة 3 غرف نوم مع بلكونة I إطلالة بحرية I طابق مرتفع تتكون هذه الوحدة من : - 3غرف نوم ماستر - منطق.

استوديو مع بلكونة | بإطلالة جزئية على ملعب الجولف تتكون هذه الشقة من : - غرفة نوم / معيشة / طعام -.

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