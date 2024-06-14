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إرتق مساحة مكتبك مع أريكة توفا-جي الفريدة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|ارتقِ بمساحة مكتبك مع أريكة توفا-جي، إبداع استثنائي من شركة هايمون الإمارات. 🛋️ مصممة بإطار خشبي صلب، تعد أريكة توفا-جي وعدًا بالمتانة الفائقة والاستقرار، مما يضمن تحملها لمرور الزمن في أي إعداد مهني. 🌟 لماذا تختار توفا-جي؟ المتانة: إطار خشبي صلب للاستخدام طويل الأمد. الأناقة: تصميم معاصر يعزز أي ديكور مكتبي. الراحة: وسائد فاخرة توفر دعمًا متفوقًا. حوّل مكتبك اليوم مع الجمع المثالي بين الأناقة، المتانة، والراحة. ارتقِ لأريكة توفا-جي ذات مقعدين! زور
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عثمان
|التليفون:
|00917566607412
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|العنوان:
|2-213، شارع أم سقيم، منطقة القوز الصناعية 4، دبي- دبي
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,699 دينار
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273799
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