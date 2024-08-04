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أيجار سيارات في تورست كار

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
مرسيدس للايجار اليومي ,ايجار سيارات مرسيدس بدون سائق ,اسعار ايجار سيارات مرسيدس ,اسعار ايجار مرسيدس ,ايجار سيارات فخمه حراج ,ايجار مرسيدس 2021 ,ايجار مرسيدس c180 ,ايجار مرسيدس بالسائق ,ايجار مرسيدس يومي ,سعر ايجار سيارة مرسيدس ,سيارات مرسيدس للايجار
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تورست كار
التليفون: 01003203210

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العنوان: شارع الحجاز مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/8/2024
رقم الإعلان: 2280140

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تورست كار ( ايجار سيارات ) - في القاهرة مصر

تورست كار ( ايجار سيارات )

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

,مرسيدس للايجار اليومي ,ايجار سيارات مرسيدس بدون سائق ,اسعار ايجار سيارات مرسيدس ,اسعار ايجار مرسيدس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

4/8/2024
صورة الاعلان: تورست كار لايجار السيارات - في القاهرة مصر

تورست كار لايجار السيارات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار سيارات فخمه حراج ,ايجار مرسيدس 2021 ,ايجار مرسيدس c180 ,ايجار مرسيدس بالسائق ,ايجار مرسيدس يوم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

4/8/2024
صورة الاعلان: أيجار سيارات_تورست كار - في القاهرة مصر

أيجار سيارات_تورست كار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس ,ايجار سيارات مرسيدس ,ايجار سيارات فخمه ,rent lux car, rent luxe car ,مرسيدس ايجار ,ايج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/8/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس S450 للمطار - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس S450 للمطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اكتشف الفخامة المتقدمة مع مرسيدس S 450 رفاهية لا تضاهى وتقنيات مبتكرة استعد لتجربة قيادة استثنائ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/8/2024
صورة الاعلان: خدمه ايجار ليموزين زفاف من ليموزين نصار - في القاهرة مصر

خدمه ايجار ليموزين زفاف من ليموزين نصار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين زفاف بأفضل الأسعار استئجر ليموزين رولز رايس للزفاف اختيار ليموزين رولز رويس لحفل زفافك يعك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/8/2024
صورة الاعلان: ايجار هاى اس ١٤ راكب وكوستر ٢١ و٢٨ راكب إتش وان و باصات - في القاهرة مصر

ايجار هاى اس ١٤ راكب وكوستر ٢١ و٢٨ راكب إتش وان و باصات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شركة نقل سياحي متابعه الاداره معك حتي الوصل في امان احجز واتصل علي 01501511138 -01144364272 جميع ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

750 جنيه

2/8/2024
صورة الاعلان: ايجار هيوندايH1 للعائلات - في القاهرة مصر

ايجار هيوندايH1 للعائلات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار اتش وان للعائلات استئجار هيونداي H1 للسفر والرحلات استكشاف الراحة والأداء مع هيونداي H1 للسفر .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين مطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وفاخرة من وإلى المطار؟ نحن نقدم لك **خدمة الليموزين الفاخرة للمطار** التي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: تاجير ليموزين فان سياحي - في القاهرة مصر

تاجير ليموزين فان سياحي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن تجربة سفر فاخرة ومريحة؟ نقدم لك خدمة الليموزين السياحي الفاخر لتجعل رحلتك تجربة لا تُنسى!.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس سياحي - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس سياحي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استئجار أتوبيس سياحي، فإليك بعض النصائح التي قد تساعدك: 1. البحث عن شركات تأجير موثوقة: ابحث عن شركا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,200 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس مرسيدس - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس مرسيدس

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجاراتوبيس مرسيدس 19/02/2023خدمة 367 ايجاراتوبيس مرسيدس ايجار اتوبيس مرسيدس 50 راكب اجر معنا افضل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

31/7/2024
صورة الاعلان: تأجير هافال H6 2024 للسفر والرحلات العائلية - في القاهرة مصر

تأجير هافال H6 2024 للسفر والرحلات العائلية

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار سيارات هافال استئجار سيارات SUV الفاخرة لذلك في عالم السيارات، تمتاز سيارات SUV الفاخرة بمزيج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

31/7/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات مرسيدس مصر - في القاهرة مصر

ايجار سيارات مرسيدس مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

خدمة ايجار سيارات مرسيدس استئجار سيارات مرسيدس للشخصيات المهمة Renting Mercedes cars for VIPs لذلك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

31/7/2024
صورة الاعلان: Book a Mercedes limousine at economical prices - في القاهرة مصر

Book a Mercedes limousine at economical prices

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

خدمة ليموزين مرسيدس ليموزين مطار مرسيدس بأقل الأسعار Mercedes airport limousine at the lowest price.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

31/7/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس سياحي 50 راكب لرحلات - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس سياحي 50 راكب لرحلات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تاجير اتوبيسات رحلات بالقاهرة|01050624483 تخطط لرحلة سياحية في مصر وتحتاج إلى وسيلة نقل مريحة وآمنة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

50 جنيه

31/7/2024
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