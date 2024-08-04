أيجار سيارات في تورست كار

(للإيجار)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست كار
|التليفون:
|01003203210
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|العنوان:
|شارع الحجاز مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280140
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