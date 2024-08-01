آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

أن شركة الوطنية للعمالة المنزلية تقدم عمالة منزلية جيدة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
أن شركة الوطنية للعمالة المنزلية تقدم عمالة منزلية جيدة للحفاظ علي رضا العملاء . كما أنها تعمل بمهنية عالية وتوفر للعملاء خيارات متعددة من العمالة المنزلية والعاملين فيها. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تحافظ للعملاء علي افضل ادء وأيضًا لديها خدمة عملاء قوية وداعمة وتنافسية في الأسعار. 01151588055
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركة الوطنية
التليفون: 01151588055

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - 6اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/8/2024
رقم الإعلان: 2279921

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: الشركة العالمية للخدمات

الشركة العالمية للخدمات

(للبيع)

نفدم خدماتنا للشركات الكبرى المواقع الصناعيه والتجاريه والاداريه والكومباوند والشركات الكبري والفنا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

1/8/2024
صورة الاعلان: ايجار هيوندايH1 للعائلات

ايجار هيوندايH1 للعائلات

(للإيجار)

ايجار اتش وان للعائلات استئجار هيونداي H1 للسفر والرحلات استكشاف الراحة والأداء مع هيونداي H1 للسفر .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: تركيب مختلف الوان الكوريان

تركيب مختلف الوان الكوريان

(للبيع)

تركيب مختلف الوان الكوريان تركيب مختلف الوان الكوريان الكورى المستورد شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتك.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار

ايجار ليموزين مطار

(للإيجار)

هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وفاخرة من وإلى المطار؟ نحن نقدم لك **خدمة الليموزين الفاخرة للمطار** التي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: ابواب حمامات hpl مباول كومباكت

ابواب حمامات hpl مباول كومباكت

(للبيع)

يا صيف يا صيف . عيش الصيف بانتعاش وانسى حرارة الصيف هتصيف و تنفذ مشروعك باقل سعر و تحدى مع عروض.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس الرطوبة بالهالوجين

جهاز قياس الرطوبة بالهالوجين

(للبيع)

محلل الرطوبة بالهالوجين يستخدم لقياس الرطوبة فى المواد الصلبة والحبيبية والمسحوق •يعمل على نطاق وا.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس الرطوبة بالهالوجين

جهاز قياس الرطوبة بالهالوجين

(للبيع)

محلل الرطوبة بالهالوجين يستخدم لقياس الرطوبة فى المواد الصلبة والحبيبية والمسحوق •يعمل على نطاق وا.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: تاجير ليموزين فان سياحي

تاجير ليموزين فان سياحي

(للإيجار)

هل تبحث عن تجربة سفر فاخرة ومريحة؟ نقدم لك خدمة الليموزين السياحي الفاخر لتجعل رحلتك تجربة لا تُنسى!.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس سياحي

ايجار اتوبيس سياحي

(للإيجار)

استئجار أتوبيس سياحي، فإليك بعض النصائح التي قد تساعدك: 1. البحث عن شركات تأجير موثوقة: ابحث عن شركا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,200 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: ملابس زى موحد يونيفورم 0100335854

ملابس زى موحد يونيفورم 0100335854

(للبيع)

ملابس زى موحد يونيفورم 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/8/2024
صورة الاعلان: بلوفر و جاكيت للمدارس

بلوفر و جاكيت للمدارس

(للبيع)

بلوفر و جاكيت للمدارس01003358542 متخصصين فى تصنيع وتوريدات اليونيفورم والزى الموحد للمدارس بجميع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/8/2024
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم حضانات

شركات تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

شركات تصنيع يونيفورم حضانات 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/8/2024
صورة الاعلان: اماكن تصنيع ارواب تخرج (شركة 3A لليونيفورم )

اماكن تصنيع ارواب تخرج (شركة 3A لليونيفورم )

(للبيع)

اماكن تصنيع ارواب تخرج (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/8/2024
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم شركات امن

محل بيع يونيفورم شركات امن

(للبيع)

محل بيع يونيفورم شركات امن01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/8/2024
صورة الاعلان: ملابس طاقم المستشفى

ملابس طاقم المستشفى

(للبيع)

ملابس طاقم المستشفى 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث الخامات و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/8/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات