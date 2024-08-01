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أن شركة الوطنية للعمالة المنزلية تقدم عمالة منزلية جيدة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|أن شركة الوطنية للعمالة المنزلية تقدم عمالة منزلية جيدة للحفاظ علي رضا العملاء . كما أنها تعمل بمهنية عالية وتوفر للعملاء خيارات متعددة من العمالة المنزلية والعاملين فيها. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تحافظ للعملاء علي افضل ادء وأيضًا لديها خدمة عملاء قوية وداعمة وتنافسية في الأسعار. 01151588055
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركة الوطنية
|التليفون:
|01151588055
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|العنوان:
|- 6اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/8/2024
|رقم الإعلان:
|2279921
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