أضف إعلانك مجاناً

أنواع الرخام المستورد بشق التعبان | اسعار الرخام المستورد2024

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أنواع الرخام المستورد بشق التعبان | اسعار الرخام المستورد2024 - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

الرخام المستورد هو رخام يقوم مصنع الكوبرا للرخام والجرانيت بإستيراده من مختلف دول العالم، مثل اليونان ,إيطاليا,الهند, اسبانيا, البرازيل، وتركيا وغيرها من الدول، ويتميز الرخام المستورد بإنه يضم أكبر تشكيلة من الألوان والتصميمات، مما يجعله خيارًا مفضل للاستخدام في الديكورات الداخلية والخارجية, ويتميز الرخام المستورد بالصلابة والمتانة والرقي والعظمة المبهرة ويتوافر الرخام المستورد بألوان جذابة وزاهية جدا.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الكوبرا للرخام والجرانيت
التليفون: 01033000335

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 15مايو- طرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/7/2024
رقم الإعلان: 2276350

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: افضل شركات كلادينج بمصر | كتالوج الكلادينج واسعاره - في القاهرة مصر

افضل شركات كلادينج بمصر | كتالوج الكلادينج واسعاره

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تتشرف المنارة جروب (الوكيل الحصرى والوحيد لكلادينج ألوكوبيست بمصر ) ان تقدم كلادينج ألو كوبيست الكلا.
العنوان:

القاهرة - مصر

680 جنيه

8/7/2024
صورة الاعلان: اسعار الكلادينج الاماراتى | كلادينج الوكوبيست - في القاهرة مصر

اسعار الكلادينج الاماراتى | كلادينج الوكوبيست

(للبيع)

- في القاهرة مصر

المنارة جروب الوكيل الحصري لكلادينج ألوكوبيست الإماراتى المستخدم في تكسية واجهات المباني الخارجية A.
العنوان:

القاهرة - مصر

680 جنيه

5/5/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات