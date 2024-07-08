أنواع الرخام المستورد بشق التعبان | اسعار الرخام المستورد2024

(للبيع)
|الرخام المستورد هو رخام يقوم مصنع الكوبرا للرخام والجرانيت بإستيراده من مختلف دول العالم، مثل اليونان ,إيطاليا,الهند, اسبانيا, البرازيل، وتركيا وغيرها من الدول، ويتميز الرخام المستورد بإنه يضم أكبر تشكيلة من الألوان والتصميمات، مما يجعله خيارًا مفضل للاستخدام في الديكورات الداخلية والخارجية, ويتميز الرخام المستورد بالصلابة والمتانة والرقي والعظمة المبهرة ويتوافر الرخام المستورد بألوان جذابة وزاهية جدا.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الكوبرا للرخام والجرانيت
|التليفون:
|01033000335
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|العنوان:
|15مايو- طرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276350
680 جنيه
680 جنيه