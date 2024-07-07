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أنظمة إنتركم للمنازل والمكاتب
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|أنظمة إنتركم للمنازل والمكاتب من أون لاين تك تقدم لك أون لاين تك أنظمة إنتركم متطورة للمنازل والمكاتب لتسهيل التواصل وزيادة الأمان مع أنظمتنا الحديثة يمكنك التحكم بمن يدخل إلى مكانك والتواصل مع الزوار بكل سهولة. 🏠🔔 مميزات أنظمة الإنتركم من أون لاين تك: - جودة صوت وصورة عالية: تواصل واضح وسهل مع الزوار. - تصميم أنيق: يتناسب مع ديكور منزلك أو مكتبك. - سهولة التركيب والاستخدام: لا تحتاج إلى خبرة تقنية. - أمان متكامل: رؤية وتحدث مع الزوار قبل السماح بالدخول. 📞 اتصل بنا الآن لتركيب نظام إنتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أجهزة الانتركم في كل بيت مصري
|التليفون:
|01005069015
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- Al Muntazah
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276966
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