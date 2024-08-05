أمتلك مجمع 5فلل مساحات واسعة وموقع مميز

فيلا تتكون من: -اربع شقق موثقه-كل شقه تتكون من :3غرف نوم -صاله عدد 1شقه تتكون من:غرفه-صاله-مساحه ال.

فيلا مكونة من: *الطابق الارضي:-مجلس-غرفة ضيوف-مطبخ-غرفة غسيل وكي-غرفة خادمة *الطابق الاول:-غرفتين ما.

مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من الأتي: *ألطابق ارضي:-2 استوديو-2 شقة بغرفة نوم *ألطابق الاول:-2 استوديو.

🏡للبيع:مجمع فلتين بموقع مميز الفيلا الأولى:5غرف نوم ماستر،مجلس،غرفة طعام،صالة،غرف خادمة وسا.

🏡للبيع:مجمع فيلتين فاخرتين كل فيلا تتضمن: أرضي:غرفة نوم،صالة،غرفة معيشة،مطبخ،مخزن،2حمام أول.

🏡للبيع:مجمع 4فلل فاخرة! فيلا رئيسيةتضم: طابق أرضي:غرفةماستر،2مجلس،غرفة طعام،صالة،غرفة خادم.

مجمع فلل مكون من 2 فيلا كل فيلا تتكون من: -5غرف نوم(غرفتين منهم ماستر) -مجلس واسع -غرفة طعام\معيشة -.

🏡للبيع:مجمع 6فلل فاخرة!كل فيلا تشمل: طابق أرضي:غرفة جلوس،غرفة طعام،مطبخ،غرفة خادمة. طابق أ.

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