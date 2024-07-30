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أمتلك مجمع 5فلل مساحات واسعة وموقع مميز

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الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أمتلك مجمع 5فلل مساحات واسعة وموقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

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*المجمع يتكون 5 فلل:- *كل فيلا تتكون: *الطابق الارضى: -مجلس واسع -غرفه طعام -مغاسل -مجلس بحمام -مطبخ كبير -صاله بمساحه -غرفه معيشه -غرفه خادمه *الطابق الاول: -2 غرفة ماستر بالخزائن -2 غرفة بالخزائن مع حمام مشترك -صاله -مساحة الارض: 27,750 قدم مربع -الرقم المرجعي: CD984549 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل بالسيد سمير:0503070042 رخصةالتسجيل العقاري:53733 رقم الرخصةللسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئةالعقارية(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

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العنوان: مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/7/2024
رقم الإعلان: 2279425

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30/7/2024
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القسم: 

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30/7/2024
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30/7/2024
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