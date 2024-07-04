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أمتلك مجمع 5فلل مساحات واسعة وموقع مميز
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|مجمع يتكون من 5 فلل: *كل فيلا تتكون من: *الطابق الارضى:-مجلس+حمام-غرفه طعام-مغاسل-مطبخ-صاله-غرفه معيشه+خادمه *الطابق الاول:-غرفتين ماستر-غرفتين بخزائن+حمام مشترك-صاله -مساحة:27,750 قدم مربع -الرقم المرجعي:CD984549 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|محمد بن زايد- محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275879
فيلا مكونة من: *الطابق الأرضي:-غرفة نوم-مجلس-غرفة عائلة-غرفة طعام-غرفة خادمة-غرفة غسيل-3حمامات *الطا.
4/7/2024
*مجمع فلل يتكون 32 فيلا:- *ارضي: -غرفة -غرفة عائلة -صالة طعام/معيشة -مطبخ -غرفة خادمة -2حمام *طاربق.
4/7/2024
*مجمع 5 فلل تتكون الفلل من: -5استديوهات -20 شقة مقسمين الي الاتي -5 شقق مكونه من: -غرفة نوم وصالة.
4/7/2024
مجمع 4فلل مقسم الي 7 وحدات مختلفة: *تحتوي ال(7)وحدات على الاتي: -5 شقق غرفة وصالة -2 استوديو -ا.
4/7/2024
*مجمع 3 فلل كل فيلا تتكون: *الطابق الارضي: -مجلس -صالة طعام -غرفة جلوس -مخزن -حمام *الطابق الاول: -.
4/7/2024
مجمع 4 فلل في خليفة: *كل فيلا مكونة من: *ألطابق الارضي:-2استوديو-2شقة بغرفة نوم *ألطابق الاول:-2ستو.
4/7/2024
*مجمع 5 فلل على زاوية و3 شوارع منهم شارع رئيسي كل فيلا:- -6غرف ماستر -صالة -حجر طبيعي من الخارج -حوض.
4/7/2024
مجمع فلل مكون من 2 فيل هضبه الزعفرانه: *كل فيلا تتكون من : -5 غرف نوم(غرفتين ماستر) -مجلس -غرفة طعا.
4/7/2024
هذه الفيلا مكونة من:مجلسين-10غرف نوم-غرفة جلوس-صالة طعام-غرفة خادمة-غرفة سائق مطبخ-مطبخ تحضيري-ستور-.
4/7/2024
تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي:-غرفة ماستر-مجلس-غرفة معيشة-صالة طعام-مطبخ-ستور-غرفة خادمة-3حمامات .
4/7/2024
*فيلا مكونة من: *طابق أرضي: -2 مدخل -غرفة معيشة -مجلس -غرفة طعام -غرفة نوم ماستر -مطبخ -غرفة تخ.
4/7/2024
* كل فيلا تتكون من : - 6 غرف نوم ماستر بخزائن الملابس - مجلسين - صالتين - مطبخين مع خزائن بالحائط - .
4/7/2024
-مجمع فيلتين مكون من: -16شقة(غرفة وصالة) -12استوديو *مساحة الارض:20,000 قدم مربع رقم مرجع:CD979241.
4/7/2024
مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من: الطابق الارضي:غرفة نوم-صالة-غرفة معيشة -مطبخ-مخزن-2حمام الطابق الاول:.
4/7/2024
*المجمع عبارة عن 4 فلل *الفيلا الرئيسية:- -7 غرف ماستر -غرفة خادمة -غرفة سائق -حوش -موقف سيارات.
4/7/2024
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