أمتلك فيلتك الفاخرة في مدينة الرياض|تصميم عصري

فيلا فاخرة جاهزة بنسبة 90%، بتشطيب حديث داخلي وخارجي. تحتوي على مجلس، غرفة نوم ضيوف، صالة جلوس، مطبخ.

فيلا مكونة من: *الطابق الارضي:-مجلس-غرفة ضيوف-مطبخ-غرفة غسيل وكي-غرفة خادمة *الطابق الاول:-غرفتين ما.

*فيلا تتكون من: -اربع شقق موثقه *كل شقه تتكون من : - 3 غرف نوم - صاله *عدد 1 شقه تتكون من: - غر.

*مجمع 4 فلل في مدينة خليفة: *كل فيلا مكونة: *الطابق الأرضي: -2 استوديو -2 شقة بغرفة نوم *الطابق الا.

* تحتوي كل فيلا على 4 شقق -العدد الكلي (12) شقه مقسمه كالاتي: -عدد 8 شقق تحتوي علي 3 غرف -عدد 4 شقق .

*مجمع فلل مكون من 2 فيلا بنطقه هضبه الزعفرانه: *كل فيلا تتكون من: -5 غرف نوم(غرفتين منهم ماستر) -مجل.

مجمع فلل يتكون من 5 فلل محاطين بسور واحد كل فيلا تتكون من: *الطابق ألارضي:-مجلس مع حمام ضيوف-صالة-.

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