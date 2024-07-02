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أمتلك فيلتك الفاخرة في مدينة الرياض|تصميم عصري
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|تحتوي الفيلا على : - 7 غرق نوم - صالتين - غرفة طعام - مجلس راقي * الرووف : - - غرفة خادمة - غرفة غسيل ملاحق خارجية : - - مطبخ - استور - غرقة سائق - باركينج * مساحة :11,605 قدم مربع *رقم مرجعى:VH984606 للتواصل : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 رقم الترخيص التجاري: CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية (RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة الرياض- مدينة الرياض
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275460
الفيلا مكونة من: -11غرفة ماستر -مطبخ مجهز -11حمام -ملاحق خارجية -جاكوزي -الفيلا تشطيب فخم (سيراميك .
2/7/2024
*الفيلا تتكون من : - 11 غرفة نوم - صالتين - غرفتين خدم خارجية - مجلس كبير خارجي - مطبخ كبير خارجي.
2/7/2024
تتكون هذه الفيلا من: *الطابق الأرضي : - غرفة نوم الضيوف - عدد 2 غرفة جلوس - 2 غرفة طعام - مطبخ - مخز.
2/7/2024
تتكون الفيلا من: -8غرف نوم-8حمام-منطقة معيشة-قاعات كبيرة-أربعة مداخل-مطابخ جاهزة-غرف نوم+حمام-غرفة خ.
2/7/2024
*ارض سكنية تطل علي البحر *يوجد بها مارينا لليخت -المساحة الارض :21,603 قدم مربع -الرقم المرجعي:R.
2/7/2024
*فيلا واسعة وفخمة تطل على زاوية وشارعين : *الفيلا مكونة من : -17 وحدة سكنية مقسمة كالاتي : - 16 است.
2/7/2024
تملك فيلتك 4غرف نوم ماسترمع حديقة خاصة بموقع مميز ننكون الفيلا من : ** الطابق الأرضي : - غرفة نو.
2/7/2024
تحتوي الفيلاعلي : *طابق ارضي ومكون من : - 15 غرفة نوم - 6 غرف معيشه - 4 مطابخ - 10حمامات * طابق ا.
2/7/2024
فيلا بمدينة شخبوط مكونه من: -6غرف ماستر -مجلس رجال -مجلس حريمي -صالات -مطبخ خارجي -مطبخ تحضيري -غ.
2/7/2024
*مجمع فلل يتكون من *الطابق ألارضي : - مجلس مع حمام ضيوف - صالة - مطبخ رئيسي - غرفة خادمة *الطاب.
2/7/2024
* تحتوي كل فيلا على 4 شقق - العدد الكلي (12) شقه مقسمه كالاتي : - عدد 8 شقق تحتوي علي 3 غرف - عدد.
2/7/2024
فيلا تجارية كعيادة طبية4طوابق(بدروم+3طوابق)،تشمل 15عيادة،3غرف علاج،غرف عمليات،انتظار،مرضى داخليين،وص.
2/7/2024
فيلا بمدينة شخبوط تتكون من: -7غرف ماستر-مجلس-3مطابخ-غرفة طعام-صالة جلوس-مكتب-غرفتين غسيل-غرفة خادمة-.
2/7/2024
*مجمع مكون من: *الفيلا الأولى: - 6 غرف نوم - مجلس خارجي - صالة جلوس - غرفة طعام - مطبخ منفصل - .
2/7/2024
تتكون الفيلا من:5غرف -5حمامات -غرفة خادمة-مطبخ جاهز-شرفة/بلكونة-غرفة غسيل-مسبح خاص . -حديقة-موقف سي.
2/7/2024
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