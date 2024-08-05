أمتلك فيلا 8غرف بمساحة مميزة و موقع

فيلا فاخرة تتكون من 8غرف نوم ماستر،2مجالس،قاعة طعام،مطبخ داخلي مع غرفة خادمة،مصعد،ومطبخ خارجي. تشطيب فاخر من الرخام، مواقف ل4 سيارات، وتكييف مركزي! المساحة:8,000قدم مربع،رقم مرجعي:VH985356 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد/سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:279684-رخصة التسجيل العقاري:53733 شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م •رقم الرخصة التجارية:CN-1149643•رقم رخصة(RERA):202401101466