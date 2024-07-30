أمتلك فيلا 8غرف بمساحة مميزة و موقع

فيلا فاخرة بمساحة 8,000 قدم مربع،رقم مرجعي:VH985356، تضم 8 غرف نوم ماستر، 2 مجالس، قاعة طعام، مطبخ داخلي مع غرفة خادمة، مصعد كهربائي، غرفة غسيل في السطح، ومطبخ خارجي مع غرفة تخزين. تتسع لموقف سيارات لـ 4 سيارات. تتميز بتكييف موجه في الصالة ومكيفات سبليت في الغرف، وتشطيب فاخر من الرخام. لمزيد من المعلومات، تواصلوا مع السيد/ سمير على الرقم: 0503070042. رقم الرخصة للسيد سمير: 279684. رخصة التسجيل العقاري: 53733. شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م، رخصة تجارية: CN-1149643، رخصة (RERA): 202401101466.