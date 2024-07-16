أمتلك فيلا 8غرف بمساحة مميزة و موقع

فيلا مكونة من: -8 غرف نوم ماستر -2 مجالس -قاعة طعام -مطبخ داخلي مع غرفة خادمة -مصعد كهربائي -غرفة غسيل في السطح -مطبخ خارجي مع غرفة تخزين -موقف سيارات يتسع لـ4 سيارات تكييف موجه في الصالة ومكيفات سبليت في الغرف -تشطيب فاخر من الرخام ومواصفات ممتازة -المساحة:8,000 قدم مربع -الرقم المرجعي:VH985356 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمزيد من المعلومات التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:54404 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص(RERA):202401101466