أمتلك فيلا 8غرف بمساحة مميزة و موقع

فيلامكونة من: 8 غرف نوم ماستر -2 مجالس -قاعة طعام -مطبخ داخلي مع غرفة خادمة -مصعد كهربائي -غرفة غسيل في السطح -مطبخ خارجي مع غرفة تخزين -موقف سيارات يتسع لـ4 سيارات -تكييف موجه في الصالة ومكيفات سبليت في الغرف -تشطيب فاخر من الرخام ومواصفات ممتازة المساحة: 8,000 قدم مربع الرقم المرجعي: VH985356 لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسيد سمير: 0503070042 رقم الرخصة: 54404 رقم التسجيل العقاري: 53733 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466