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أمتلك فيلا 5 غرف بتصميم عصري وسعر حصري
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*فيلا تحتوي على 3 طوابق: *الطابق الارضي: -غرفه ماستر -مجلسين -غرفه خادمه -مطبخ -غرفه غسيل -مخزن *طابق اول ويشمل: -3 غرف ماستر *طابق الرووف ويشمل: -غرفه ماستر -صاله -بلكونه -المساحة: 5,489.00 قدم مربع -الرقم المرجعي: VH985344 شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل بالسيد/سمير: 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 279684 رخصةالتسجيل العقاري: 53733 رقم الرخصةالتجارية : CN-1149643 رقم رخصة(RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|منطقة الشامخة- منطقة الريمان 1
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282543
*مجمع 5 فلل تتكون الفلل من: **5 استديوهات **20 شقة مقسمين الي الاتي: * 5 شقق مكونه من : - غرفة .
17/8/2024
*فيلا مكونة: -8 غرف نوم ماستر -2 مجالس -قاعة طعام -مطبخ داخلي مع غرفة خادمة -مصعد كهربائي -غرفة غسيل.
17/8/2024
*فيلا مكونة: -8 غرف نوم ماستر -2 مجالس -قاعة طعام -مطبخ داخلي مع غرفة خادمة -مصعد كهربائي -غرفة غسيل.
17/8/2024
**بيت شعبي يتكون من: - 4 غرف - مجلسين - حمامات - مطبخين - غرفة خدامه - غرفة حارس *المساحة: 18.
17/8/2024
الفيلا مكونة من: *لطابق الارضي:-صالة طعام-غرفة خادمة-غرفة غسيل-مطبخ-حمام-حوش-حديقة-جراج *الطابق الا.
17/8/2024
الفيلا مكونة من: *الطابق الارضي:-صالة طعام-غرفة خادمة-غرفة غسيل-مطبخ-حمام-حوش-حديقة-جراج *الطابق ال.
17/8/2024
**تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي: - صاله كبيره للضيوف - غرفة للخدامات مع حمام خاص - مطبخ *ال.
17/8/2024
فيلا تتكون من: -اربع شقق موثقه -كل شقه تتكون من:(3 غرف نوم-صاله) -عدد 1 شقه تتكون من:(-غرفه-صاله) .
17/8/2024
**فيلا محمد بن زايد تتكون من: - 12 غرف نوم - 11 حمام - غرفة خادمة - مكتب - شرفة - مسبح خاص - خزائن .
17/8/2024
فيلات فاخرة تتألف من: الطابق الأرضي:غرفة نوم ماستر،مجلس،غرفة معيشة،صالة طعام،مطبخ،استور،غرفة خادمة،3.
17/8/2024
تتكون الفيلا من: *طابق ارضي:-مطبخ-مجلس رجال-غرفه ضيوف-غرفه خادمه-غرفه غسيل-صاله عائليه-جراج *الطابق .
17/8/2024
*تتكون الفيلا من:- *طابق ارضي ويشمل: -6 غرف رئيسية -مطبخ تحضيري -قاعة كبير *طابق أول مكون من: -غرفة.
17/8/2024
**الفيلا تتكون من: *الطابق الارضي: - غرفتين نوم - غرفةمعيشة - غرفة اطفال - مطبخ - غرفة خادمة - غ.
17/8/2024
**تتكون الفيلا من: *طابق باسمينت: - غرفة سائق - مواقف للسيارات - مطبخ - غرف الخزانات *الطابق ال.
17/8/2024
فيلا اول ساكن تشطيب ديلوكس موقع مميز على زاويه تحتوي على: -6 غرف ماستر -مجلس رجال بمدخل منفصل -مجلس .
17/8/2024
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