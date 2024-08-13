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أمتلك فيلا 5 غرف بتصميم عصري وسعر حصري

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أمتلك فيلا 5 غرف بتصميم عصري وسعر حصري - في أبو ظبي الإمارات

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فيلا ثلاث طوابق في الريمان1: *طابق ارضي: -غرفه ماستر -مجلسين -غرفه خادمه -مطبخ -غرفه غسيل -مخزن *الطابق الاول: -3 غرف ماستر طابق الرووف: -غرفه ماستر -صاله -بلكونه -المساحة:5,489.00 قدم مربع -الرقم المرجعي: VH985344 شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد/ سمير: 0503070042 رقم الرخصةللسيد سمير: 279684 رخصةالتسجيل العقاري: 53733 رقم الرخصةالتجارية : CN-1149643 رقم رخصة(RERA): 202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: منطقة الشامخة- الريمان 1
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/8/2024
رقم الإعلان: 2281768

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13/8/2024
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13/8/2024
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13/8/2024
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13/8/2024
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13/8/2024
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13/8/2024
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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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القسم: 

اتصل

13/8/2024
صورة الاعلان: فيلا 4 غرف نوم مع غرفه خادمه |مجلسين| مخزن - في أبو ظبي الإمارات

فيلا 4 غرف نوم مع غرفه خادمه |مجلسين| مخزن

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا تتكون من: -4 غرف نوم -مجلسين -مطبخ -غرفة طعام -مخزن -غرفة خادمة -غرفة ألعاب للأطفال -4 حمامات -.
القسم: 

اتصل

13/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا في الريمان1 6 غرف ماستر - في أبو ظبي الإمارات

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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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القسم: 

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13/8/2024
صورة الاعلان: فرصه الان فيلا موقع مميز مساحه واسعه بمدينة محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

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- في أبو ظبي الإمارات

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القسم: 

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13/8/2024
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