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أمتلك فيلا 5غرف بتصميم عصري وسعر حصري
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*فيلا تحتوي: *الطابق الارضي: -غرفه ماستر -مجلسين -غرفه خادمه -مطبخ -غرفه غسيل -مخزن *الطابق الاول: -3 غرف ماستر *طابق الرووف: -غرفه ماستر -صاله -بلكونه -مساحة : 5,489.00 قدم مربع -الرقم المرجعي: VH985344 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصةالتسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|منطقة الشامخة- منطقة الريمان 1
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/8/2024
|رقم الإعلان:
|2279790
-مجمع فيلتين مكون: -16 شقة(غرفة وصالة) -12 استوديو -مساحة الارض: 20,000 قدم مربع -الرقم المرجعي:CD9.
1/8/2024
مجمع 32 فيلا كل فيلا تتكون من: *الطابق الأرضي:غرفة نوم-غرفة عائلة-صالة طعام-صالة معيشة-مطبخ-غرفة خاد.
1/8/2024
يتكون المجمع من فيلا رئيسية تضم 8غرف نوم ماستر،مجالس للرجال والحريم،صالات جلوس وطعام،مطبخين،غرفة عائ.
1/8/2024
مجمع 3 فلل كل فيلا تتكون من: *الطابق الارضي:-مجلس-صالة طعام-غرفة جلوس-مخزن-حمام *الطابق الاول:-4 غرف.
1/8/2024
*مجمع فيلتين كل فيلا:- *طابق ارضي: -غرفة نوم -صالة -غرفة معيشة -مطبخ -مخزن -2 حمام *طابق اول: -3غرف.
1/8/2024
مجمع 5 فلل على زاوية كل فيلا مكونه من: -6 غرف ماستر-صالة-حجر طبيعي من الخارج-حوض سباحة-مدخل خاص -تص.
1/8/2024
*مجمع فلتين بموقع مميز: *الفيلا الاولى مكونة: -5 غرف ماستر -مجلس -غرفة طعام -صالة -غرفة خادمه/سائق م.
1/8/2024
*مجمع 6 فلل كل فيلا: *طابق أرضي: -غرفة جلوس -غرفة طعام -مطبخ -غرفة خادمة *طابق أول: -4 غرف -4 حمام .
1/8/2024
*تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي: -مجلس - غرفة نوم - صالة - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة غسيل *ال.
1/8/2024
تتكون الفيلا من: *طابق ارضي:-6 غرف رئيسية-مطبخ استعدادي-قاعة *طابق أول:-غرفة رئيسية-صالة رجالية+غرف.
1/8/2024
فيلا مكونة من: طابق ارضي:مجلس-غرفة ضيوف-مطبخ-غرفة غسيل وكي-غرفة خادمة طابق اول:غرفتين نوم ماستر-غرف.
1/8/2024
*الطابق الارضي: - مجلس - غرفة نوم - صالة - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة غسيل *الطابق الاول : - 4 غ.
1/8/2024
فيلا تتكون من:4غرف نوم-مجلسين-مطبخ-غرفة طعام-مخزن-غرفة خادمة-غرفة ألعاب للأطفال -4حمامات -مساحة الار.
1/8/2024
تتكون الفيلا من: -مدخلين -8 غرف مع خزائن -10 حمامات -غرفة معيشة -غرفة طعام -غرفة خادمة -غرفتا غسيل م.
1/8/2024
* مجمع فلل يتكون من: * 5 استديوهات * 20 شقة مقسمه الي: * 5 شقق: - غرفة نوم وصالة وحمام ومطبخ. *.
1/8/2024
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